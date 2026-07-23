Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang nằm sàn sau cú sốc mới, giá trị công ty mất 25.000 tỷ trong một năm

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu Hoá chất Đức Giang nằm sàn sau cú sốc mới, giá trị công ty mất 25.000 tỷ trong một năm

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố thông tin bất thường về việc thêm 3 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố. Diễn biến này xảy ra chỉ hơn hai tháng sau khi công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thay thế loạt lãnh đạo cũ cũng vướng vòng lao lý.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/07/2026, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã chịu áp lực bán mạnh và rơi xuống mức giá sàn 37.700 đồng/cp, giảm 6,91% (-2.800 đồng) so với giá tham chiếu 40.500 đồng, giảm 50% so với hồi tháng 3/2026. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu cổ phiếu.

Tính trong một năm qua, cổ phiếu của công ty đã mất gần 2/3 giá trị, tương ứng giá trị công ty giảm gần 25.000 tỷ đồng xuống còn 14.300 tỷ đồng.

Đà giảm sâu này diễn ra sau thông tin khởi tố thêm 3 nhân sự cấp cao của Hóa chất Đức Giang.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố thông tin bất thường về việc thêm 3 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố. Diễn biến này xảy ra chỉ hơn hai tháng sau khi công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thay thế loạt lãnh đạo cũ cũng vướng vòng lao lý.

Theo thông báo của DGC, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo của doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động nhân sự cấp cao tại Hóa chất Đức Giang. Trước đó, ngày 8/5, doanh nghiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Duy Hùng (Thành viên HĐQT), sau khi các cá nhân này bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam phục vụ điều tra.

Để kiện toàn bộ máy quản trị, đại hội đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT mới gồm ông Đào Hữu Kha, ông Phạm Duy Tùng và ông Nguyễn Quốc Trung. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tháng sau khi được bầu, ông Nguyễn Quốc Trung tiếp tục nằm trong danh sách các lãnh đạo bị khởi tố.

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/5, ông Lưu Bách Đạt – người vừa bị khởi tố – là Chủ tịch Đoàn chủ tọa điều hành đại hội. Khi trả lời chất vấn của cổ đông, ông từng thừa nhận doanh nghiệp đã có những thiếu sót trong công tác quản trị, xem nhẹ yếu tố pháp lý và coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, ông cũng cam kết HĐQT mới sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hoàn thiện các vấn đề pháp lý để tránh tái diễn những sai phạm tương tự.

Hóa chất Đức Giang (DGC) gửi thông báo quan trọng tới cổ đông, sắp bàn chuyện “cứu” cổ phiếu khỏi diện cảnh báo

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp nhà nước trả thu nhập trung bình hơn 72 triệu mỗi tháng cho nhân sự, vượt loạt ngân hàng lớn Techcombank, Vietcombank, VietinBank…

Một doanh nghiệp nhà nước trả thu nhập trung bình hơn 72 triệu mỗi tháng cho nhân sự, vượt loạt ngân hàng lớn Techcombank, Vietcombank, VietinBank… Nổi bật

Vinhomes thoái hết vốn công ty con vốn điều lệ hơn 400 tỷ tại Hải Phòng

Vinhomes thoái hết vốn công ty con vốn điều lệ hơn 400 tỷ tại Hải Phòng Nổi bật

Động thái lạ với vàng ở PNJ: Chuyện gì đang xảy ra?

Động thái lạ với vàng ở PNJ: Chuyện gì đang xảy ra?

10:53 , 23/07/2026
Thêm một thương hiệu bị xử phạt 200 triệu đồng vì nhận "số 1 Việt Nam"

Thêm một thương hiệu bị xử phạt 200 triệu đồng vì nhận "số 1 Việt Nam"

10:51 , 23/07/2026
Bộ Công an: Nha khoa Đại Nam quảng cáo răng sứ Mỹ, Thuỵ Sĩ, nhưng bán răng Trung Quốc

Bộ Công an: Nha khoa Đại Nam quảng cáo răng sứ Mỹ, Thuỵ Sĩ, nhưng bán răng Trung Quốc

10:43 , 23/07/2026
Ông chủ Tập đoàn Đại Dũng thi công loạt công trình tầm cỡ thế giới ứng cử vào Ban lãnh đạo PC1

Ông chủ Tập đoàn Đại Dũng thi công loạt công trình tầm cỡ thế giới ứng cử vào Ban lãnh đạo PC1

09:45 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên