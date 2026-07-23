Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/07/2026, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã chịu áp lực bán mạnh và rơi xuống mức giá sàn 37.700 đồng/cp, giảm 6,91% (-2.800 đồng) so với giá tham chiếu 40.500 đồng, giảm 50% so với hồi tháng 3/2026. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu cổ phiếu.

Tính trong một năm qua, cổ phiếu của công ty đã mất gần 2/3 giá trị, tương ứng giá trị công ty giảm gần 25.000 tỷ đồng xuống còn 14.300 tỷ đồng.

Đà giảm sâu này diễn ra sau thông tin khởi tố thêm 3 nhân sự cấp cao của Hóa chất Đức Giang.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố thông tin bất thường về việc thêm 3 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố. Diễn biến này xảy ra chỉ hơn hai tháng sau khi công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thay thế loạt lãnh đạo cũ cũng vướng vòng lao lý.



Theo thông báo của DGC, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo của doanh nghiệp.



Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.



Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động nhân sự cấp cao tại Hóa chất Đức Giang. Trước đó, ngày 8/5, doanh nghiệp đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT), ông Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Duy Hùng (Thành viên HĐQT), sau khi các cá nhân này bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam phục vụ điều tra.



Để kiện toàn bộ máy quản trị, đại hội đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT mới gồm ông Đào Hữu Kha, ông Phạm Duy Tùng và ông Nguyễn Quốc Trung. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tháng sau khi được bầu, ông Nguyễn Quốc Trung tiếp tục nằm trong danh sách các lãnh đạo bị khởi tố.



Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/5, ông Lưu Bách Đạt – người vừa bị khởi tố – là Chủ tịch Đoàn chủ tọa điều hành đại hội. Khi trả lời chất vấn của cổ đông, ông từng thừa nhận doanh nghiệp đã có những thiếu sót trong công tác quản trị, xem nhẹ yếu tố pháp lý và coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, ông cũng cam kết HĐQT mới sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, hoàn thiện các vấn đề pháp lý để tránh tái diễn những sai phạm tương tự.