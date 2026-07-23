CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố danh sách các ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách được lập trên cơ sở hồ sơ đề cử của các cổ đông và nhóm cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, có 4 ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu cử, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Trong số này, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, trong khi bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Đáng chú ý, ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1. Trước đó, ngày 16/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn để điều tra về hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện ông Trịnh Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đại Dũng. Theo hồ sơ ứng cử, ông không sở hữu cổ phiếu PC1 và cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào tại doanh nghiệp này.

Đại Dũng hiện nổi lên là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công kết cấu thép với nhiều dự án như sân vận động World Cup 2022, sân vận động lớn nhất thế giới hay dự án Trung tâm triển lãm lớn Cổ Loa.﻿

Trong khi đó, bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính PC1. Trước khi gia nhập PC1, bà từng làm việc tại KPMG và Chứng khoán Vietcap.

Theo hồ sơ ứng cử, bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1 và đại diện quản lý 87,94 triệu cổ phiếu, tương đương 22,35% vốn điều lệ.

Đối với hai ứng viên HĐQT độc lập, bà Vũ Thị Minh Nhật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kiểm toán. Bà sở hữu bằng MBA của Đại học La Trobe (Australia), là hội viên cao cấp ACCA và có chứng chỉ kiểm toán viên (VACPA).

Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng, bà từng làm việc tại KPMG Việt Nam và giữ nhiều vị trí quản lý tài chính tại các doanh nghiệp lớn. Hiện bà cũng là Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Ứng viên HĐQT độc lập còn lại là ông Lê Thành Lương. Ông có học vị Tiến sĩ Kỹ thuật Điện - Năng lượng tại Đại học Bách khoa Grenoble (Pháp), đồng thời sở hữu hai bằng thạc sĩ về quản lý dự án và quản trị kinh doanh. Ông từng công tác tại EVN, GELEX và hiện là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Công nghệ Bình An. Theo hồ sơ ứng cử, ông không nắm giữ cổ phần PC1.

Trước đó, PC1 đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 24/7 tại Hà Nội. Tại đại hội, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ.

Theo tài liệu đại hội, cả 4 thành viên này đều bị miễn nhiệm do đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đồng thời, PC1 sẽ tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ở một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1. Sau giao dịch, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16,9 triệu đơn vị lên 31 triệu đơn vị, tương ứng 7,54% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1. VietinBank Capital là công ty con của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG).

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn xuất hiện một tổ chức lớn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Trước đó, nhóm nhà đầu tư liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cũng liên tục mua vào cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 11% vốn điều lệ và trở thành một trong những nhóm cổ đông đáng chú ý của doanh nghiệp sau những biến động ở cấp cao trong bộ máy quản trị.