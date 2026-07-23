Imexpharm công bố KQKD 6 tháng 2026 lợi nhuận trước thuế tăng 5%

Trong Quý 2 năm 2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu gộp đạt 666 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 562 tỷ đồng tăng lần lượt 6% và 3% so với Quý 1 nhờ kênh ETC phục hồi khi kế hoạch đáp ứng nhu cầu thuốc tiêm penicillin tại IMP3 khôi phục trở lại sau giai đoạn bảo trì nhà máy trong Quý 1. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu gộp và doanh thu thuần lần lượt đạt 1.295 tỷ đồng và 1.108 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Điều này được lý giải bởi những biến động trong môi trường kinh doanh dược phẩm trên cả hai kênh OTC và ETC kể từ đầu năm 2026 khiến tăng trưởng toàn thị trường chậm hẳn lại so với những năm trước

Các chỉ số sinh lời 6 tháng đầu năm đều tăng trưởng tích cực với biên lợi nhuận gộp đạt 41,7%, tăng 1,9 điểm %, biên EBITDA đạt 24,6% tăng 2,7 điểm % so với cùng kỳ nhờ cải thiện hiệu quả sản xuất, vận hành và tối ưu chi phí bán hàng và quản lý.

Ở kênh phân phối bán lẻ, các thay đổi chính sách quản lý nhà nước gần đây tạo áp lực nhất thời lên sức mua của các khách hàng là nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám…khiến doanh thu kênh OTC giảm 13%. Công ty đẩy mạnh bán hàng qua kênh chuỗi với doanh thu 6 tháng tăng 17% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cạnh tranh gia tăng ở phân khúc thuốc đạt chuẩn EU-GMP khiến doanh thu kênh bệnh viện 6 tháng giảm 9%, tuy nhiên, số liệu Quý 2 cho thấy sự phục hồi tích cực khi doanh thu tăng 21% so với Quý 1. Công ty cho biết tiếp tục tập trung đẩy mạnh các dòng thuốc đòi hỏi công nghệ sản xuất phức tạp như thuốc tiêm đạt chuẩn EU-GMP, viên nén phân tán… để củng cố thị phần kênh bệnh viện và đảm bảo biên lợi nhuận.

Các Lãnh Đạo Imexpharm tại Phiên Thảo luận Đại Hội Đồng Cổ Đông 2026. Ảnh: Imexpharm

Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm chia sẻ: "Trong dài hạn, một thị trường minh bạch và được quản lý chặt chẽ chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của những sản phẩm chất lượng. Tôi tin tưởng rằng những thách thức mà chúng ta đang trải qua hôm nay chính là cơ hội để Imexpharm phát huy sức mạnh của đổi mới sáng tạo, của sự kiên định và bền bỉ với sứ mệnh ‘cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng’, góp phần nâng tầm vị thế ngành dược Việt Nam trên bản đồ dược phẩm khu vực".

Trong 6 tháng đầu năm, Imexpharm tiếp tục triển khai hàng loạt chuỗi hội thảo, hội nghị khoa học nhằm thảo luận, phổ biến và cập nhật các tiến bộ trong điều trị y khoa; kết nối chặt chẽ với các bác sĩ, dược sĩ, các chuyên gia đầu ngành; thường xuyên nắm bắt các phản hồi lâm sàng thực tế phục vụ định hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm dài hạn đồng thời chung tay cùng cộng đồng y khoa nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ người bệnh. Tháng 6 năm 2026, Imexpharm tiếp tục được vinh danh năm thứ ba liên tiếp tại CSA (Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, ở hai hạng mục Sản phẩm và Dẫn dắt Tiêu dùng Có Trách nhiệm và Quản trị Doanh nghiệp Xuất sắc.

Hội thảo "Hiệu quả kép giảm đau - kháng viêm trong kiểm soát bệnh lý cơ xương khớp: Từ khuyến cáo đến thực hành". Ảnh: Imexpharm

Trước đó, ngày 23/6/2026, Livzon Pharmaceutical Group (Livzon) chính thức tham gia HĐQT Imexpharm với 2 đại diện là những lãnh đạo cấp cao có chuyên môn về công nghệ dược phẩm và quản trị tài chính tại Tập đoàn. Hai bên tích cực triển khai bước đầu các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực phát triển danh mục sản phẩm giá trị cao cho IMP5 và kế hoạch chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm mới. Theo thông tin trên trang web chính thức của S&P Global CSA, Livzon là 1 trong 23 công ty dược phẩm toàn cầu góp mặt tại Niên giám Phát triển Bền vững 2025 của S&P Global. Sự tham gia của Livzon được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn cho Imexpharm.