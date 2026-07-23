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Khởi tố giám đốc công ty vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả chết người

| | Doanh nghiệp

Ngày 22/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả chết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường (SN 1978, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng tổng hợp Trường Sơn, về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức, điều hành việc thi công lắp đặt mái tôn trên cao tại hạng mục nhà xưởng X2 thuộc Nhà máy sản xuất đồ dùng một lần bằng công nghệ đúc ép bột giấy ở Cụm công nghiệp Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, bị can không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy định về an toàn lao động, đồng thời không thực hiện việc kiểm tra, giám sát công nhân theo quy định.

Phú Thọ: Khởi tố giám đốc công ty vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn gây hậu quả chết người. Ảnh: CAPT

Khoảng 16h ngày 16/5/2026, khi nhóm công nhân đang lắp đặt mái tôn, khu vực công trình xuất hiện gió lớn. Thời điểm này, anh Bùi Văn H. đã tháo dây đai an toàn khỏi kết cấu mái. Khi một tấm tôn bị gió hất lên, anh H. mất thăng bằng, rơi từ độ cao khoảng 12,3 mét xuống nền công trình và tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, việc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, chủ đầu tư, người sử dụng lao động và người lao động cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác huấn luyện, kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động.

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Theo Nguyễn Quân - Thu Hường

VTV

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