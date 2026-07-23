Vinhomes thoái hết vốn công ty con vốn điều lệ hơn 400 tỷ tại Hải Phòng

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố thông tin bất thường về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Tràng Cát. Qua đó, doanh nghiệp này không còn là công ty con của Vinhomes.

Theo văn bản công bố ngày 22/7, Vinhomes cho biết giao dịch được thực hiện vào ngày 21/7/2026. Trong văn bản công bố, Vinhomes không nêu thông tin về bên nhận chuyển nhượng, giá trị giao dịch cũng như tỷ lệ vốn được chuyển nhượng.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Vinhomes công bố nghị quyết thành Công ty TNHH Nam Tràng Cát, đặt trụ sở tại số 87 đường số 4, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ dự kiến là 429 tỷ đồng. Vinhomes sẽ góp vốn bằng tài sản và tiền mặt với tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty Nam Tràng Cát.﻿

Vinhomes đang triển khai tổ hợp dự án tại Nam Tràng Cát (Hải Phòng), bao gồm Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, được khởi công tháng 5/2026, định hướng thành khu công nghiệp công nghệ cao, tổng vốn trên 2.252 tỷ đồng và Vinhomes Happy Home là dự án nhà ở xã hội quy mô gần 11 ha.

Kết phiên 22/7, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes giảm hết biên độ còn 126.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh đạt 8,23 triệu đơn vị.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của VHM trong khoảng một tháng trở lại đây. Trên đồ thị 3 tháng, cổ phiếu từng lập đỉnh ngắn hạn quanh 153.700 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 6 trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. So với mức đỉnh này, thị giá VHM hiện đã giảm khoảng 17,4%.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.