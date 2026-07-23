VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố sắp hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027, sau đó sẽ có lãi trên toàn cầu

Phát biểu tại Hội nghị Bloomberg Sustainable Business Summit ở Singapore mới đây, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư Anne Pham của VinFast tuyên bố rằng, công ty kỳ vọng đạt điểm hòa vốn tại thị trường nội địa vào năm 2027, và khả năng sẽ có lãi trên phạm vi toàn cầu không lâu sau đó.

Mẫu VF 2 mới được nhà sản xuất xe điện Việt Nam giới thiệu gần đây, có giá 188 triệu đồng, tương đương 7.144,62 USD, đã bao gồm pin, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh số trong nước sau khi thu hút khoảng 29.000 đơn đặt hàng chỉ trong ba ngày kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 7.

Theo một tài liệu được công bố, VinFast đã bàn giao 115.916 xe cho khách hàng tại Việt Nam trong nửa đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhà sản xuất này đặt mục tiêu giao ít nhất 300.000 xe điện trên toàn cầu trong năm 2026, sau khi bán khoảng 200.000 xe trong năm 2025.

Công ty ghi nhận lỗ ròng 28.100 tỷ đồng trong quý I, tăng 58,9% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh chi phí tăng lên liên quan đến quá trình mở rộng quốc tế.

Cũng trong hội nghị, Anne Pham từ chối bình luận về kế hoạch nhà máy của công ty tại Mỹ, nhưng cho biết chiến lược bán hàng tại Bắc Mỹ vẫn “đúng hướng”.

VinFast đã xây dựng nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia, đồng thời dự định mở rộng sản xuất nội địa hóa tại cả hai thị trường này.

Công ty cho biết vẫn để ngỏ khả năng mua lại và hợp tác như một phần trong chiến lược tăng trưởng quốc tế, dù bà Anne Pham không nêu cụ thể các thị trường mục tiêu.

Ngày 27/5, cổ đông đã thông qua đề xuất chuyển các nhà máy của VinFast tại Việt Nam sang một pháp nhân riêng nhằm giảm nợ, động thái dự kiến mang về cho công ty 13.300 tỷ đồng.

Bà Anne Pham lưu ý rằng xung đột tại Trung Đông, yếu tố đẩy giá nhiên liệu tăng, đã góp phần khiến việc sử dụng xe điện tăng nhanh hơn trong những tháng gần đây.

Bà nói thêm rằng doanh số tại Việt Nam vẫn “khá mạnh”, trong khi lượng xe bàn giao tại Indonesia và Philippines đang tăng tốc.

Riêng trong tháng trước, VinFast cũng được nêu tên trong nhóm doanh nghiệp Việt Nam đang được xem xét đầu tư vào các khu kinh tế của Philippines.

Cũng trong tháng đó, công ty mở rộng hiện diện sang Kazakhstan thông qua việc ra mắt dịch vụ gọi xe Green SM, đánh dấu bước tiến đầu tiên vào Trung Á trong khuôn khổ chiến lược mở rộng quốc tế rộng hơn.

Theo: Just Auto﻿