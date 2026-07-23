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Thêm một thương hiệu bị xử phạt 200 triệu đồng vì nhận "số 1 Việt Nam"

| | Doanh nghiệp

Thêm một thương hiệu bị xử phạt 200 triệu đồng vì nhận "số 1 Việt Nam"

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-CT ngày 19/6/2026 xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima (mã số doanh nghiệp 0109658527).

Theo quyết định, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima bị xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018, liên quan đến việc đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định thông tin "Washima - Thương hiệu ghế massage số 1 Việt Nam" là chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima còn bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình điều tra, Công ty TNHH Thương hiệu Vàng Washima đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu; đồng thời có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước Washima, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh với cùng mức phạt 200 triệu đồng. Theo Quyết định số 155/QĐ-CT ngày 3/6/2026, doanh nghiệp bị xác định đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp khi sử dụng các nội dung "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới" và "Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam".

Ngoài xử phạt hành chính, DBV bị buộc cải chính công khai các thông tin này trên website và trang Facebook của doanh nghiệp. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đến nay doanh nghiệp đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước và hoàn thành việc đăng thông tin cải chính theo quy định.

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Theo Thúy Hạnh

An ninh tiền tệ

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