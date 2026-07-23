Ông Nguyễn Tử Quảng đề xuất xây 'Nasdaq phiên bản Việt Nam'

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch BKAV

Đề xuất được ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch BKAV, kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), đưa ra tại sự kiện "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới", diễn ra ngày 30/6.

Đề xuất xây sàn giao dịch cho startup công nghệ

Theo ông Quảng, Đà Nẵng nên xây dựng một sàn giao dịch chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, có thể xem là phiên bản "Nasdaq của Việt Nam", nhằm tạo thêm kênh huy động vốn cho startup và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông cho rằng nút thắt lớn nhất hiện nay là doanh nghiệp công nghệ khó tiếp cận vốn, dù hệ thống ngân hàng vẫn còn khoảng 500.000 tỷ đồng tín dụng chưa thể giải ngân. Nguyên nhân là mô hình kinh doanh của startup không phù hợp với tiêu chí cho vay và khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

Theo ông, thị trường này không nên vận hành theo cách của sàn chứng khoán truyền thống mà cần đặt trọng tâm vào tính minh bạch.

"Người tham gia thị trường này chấp nhận rủi ro. Họ hiểu cuộc chơi công nghệ là 'liều ăn nhiều'. Điều họ cần là sự minh bạch. Lỗ thì nói lỗ, lãi thì nói lãi, thay đổi thế nào thì công khai đúng như vậy", ông Quảng nói.

Ông dẫn trường hợp của Nasdaq tại Mỹ, cho rằng sàn giao dịch này từng mở thêm kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp công nghệ khi hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm chưa phát triển. Đây là kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hiện Việt Nam có khoảng 85.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số, nhưng phần lớn vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng hoạt động. Theo ông Quảng, Đà Nẵng có thể tận dụng cơ chế của Trung tâm Tài chính quốc tế để thí điểm mô hình này.

Nasdaq hiện là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, nơi niêm yết nhiều doanh nghiệp công nghệ. Tháng 8/2023, VinFast niêm yết trên Nasdaq thông qua pháp nhân VinFast Auto Ltd. với mã chứng khoán VFS.

ông Nguyễn Tử Quảng phát biểu tại sự kiện.

Đề xuất cơ chế quản lý tài sản mã hóa

Bên cạnh thị trường vốn cho doanh nghiệp công nghệ, ông Quảng cho rằng tài sản mã hóa là nguồn vốn lớn mà Việt Nam chưa khai thác hiệu quả.

Theo ông, Việt Nam hiện có khoảng 19 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, với quy mô ước khoảng 140 tỷ USD và giá trị giao dịch khoảng 1 tỷ USD mỗi phiên.

"Vấn đề không phải là dòng vốn này có tồn tại hay không, mà là chúng ta có cơ chế để dẫn nó vào nền kinh tế chính thức hay không", ông nói.﻿

Theo Chủ tịch BKAV, thay vì để thị trường tài sản mã hóa vận hành ngoài khuôn khổ pháp lý, cơ quan quản lý nên xây dựng cơ chế minh bạch để kiểm soát rủi ro, đặc biệt là các hành vi gian lận và lừa đảo.

Ông cho rằng nhà đầu tư tài sản số vốn đã chấp nhận rủi ro về biến động giá. Vì vậy, vai trò của cơ quan quản lý là thiết lập các quy định nhằm hạn chế gian lận, thay vì loại bỏ hoàn toàn rủi ro của thị trường.

Theo ông Quảng, nếu Đà Nẵng phát triển đồng thời sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp công nghệ và cơ chế quản lý dòng vốn tài sản mã hóa, quy mô thị trường có thể lên tới hàng trăm tỷ USD, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh cho Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng.