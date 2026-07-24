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Bắt quản lý cửa hàng FPT Shop Nguyễn Phúc Linh SN 1993

| | Doanh nghiệp

Do không có cửa hàng trưởng nên Nguyễn Phúc Linh, Phó quản lý cửa hàng được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động, tài sản, quỹ của cửa hàng.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 23/7/2026 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cửa hàng FPT Shop, phường Cam Ranh. Trước đó, ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tin báo của đại diện Cửa hàng FPT Shop (thuộc TDP Lộc Thành, phường Cam Ranh) về việc Nguyễn Phúc Linh (sinh năm 1993, trú thôn Hạnh Trí 2, xã Ninh Sơn, là Phó quản lý cửa hàng) có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng và điện thoại của cửa hàng.

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2026 đến ngày 28/4/2026, Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh không có Cửa hàng trưởng; do đó, Nguyễn Phúc Linh, Phó quản lý cửa hàng được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động, tài sản, quỹ của cửa hàng.

Đối tượng Nguyễn Phúc Linh (áo màu đen) tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, ngày 27/4/2026, Nguyễn Phúc Linh đã tự ý lấy 02 điện thoại iPhone 17 Promax trưng bày tại cửa hàng để bán cho khách và yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Cùng ngày, Linh chỉ đạo nhân viên lấy tổng cộng 399 triệu đồng từ doanh thu trong ngày và két sắt của cửa hàng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân. Ngày 28/4/2026, Linh tiếp tục tự ý mở két sắt của cửa hàng, lấy 260 triệu đồng tiền mặt và chuyển vào tài khoản cá nhân. Chỉ trong vòng 02 ngày, Nguyễn Phúc Linh đã chiếm đoạt tổng cộng 02 điện thoại (có tổng giá trị gần 37 triệu đồng) và số tiền 659 triệu đồng để tiêu xài.

Sau khi Công ty kiểm kê tài sản, Linh đã nộp lại 01 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 22/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cửa hàng FPT Shop phường Cam Ranh, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Linh về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo Trang Anh

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