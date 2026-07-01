Công ty dệt may từng kiếm 1.500 tỷ/năm giờ không có đơn hàng nào, một nửa doanh thu đến từ cho thuê sân pickleball giá 3 triệu đồng/ngày

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC), doanh thu thuần trong quý đạt 591,4 triệu đồng, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng 12,4% so với mức 898,5 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.



Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh, chỉ còn 49,6 triệu đồng trong nửa đầu năm, thấp hơn khoảng 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng lên 959,8 triệu đồng, tương ứng mức tăng gần 25%.



Tuy nhiên, kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh cốt lõi không đủ bù đắp áp lực từ các khoản chi phí.



Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính lên tới gần 44 tỷ đồng, dù đã giảm đáng kể so với mức 142 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là khoản chi phí lớn nhất kéo giảm kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 29,5 tỷ đồng, cao hơn khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2025 (17,8 tỷ đồng).



Kết quả, lỗ trước thuế 6 tháng đầu năm ở mức 26,38 tỷ đồng, lỗ sau thuế ghi nhận 26,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 14,31 tỷ đồng. Riêng trong quý II, doanh nghiệp lỗ sau thuế 20,67 tỷ đồng, so với mức lỗ 6,6 tỷ đồng của quý II/2025.



Xét về cơ cấu doanh thu, hơn một nửa nguồn thu đến từ giao dịch với CTCP VinaPrint (VPR), chủ yếu là cho thuê đất hợp tác kinh doanh sân pickleball – nguồn thu mới trong năm qua và mang lại bình quân hơn 3 triệu đồng mỗi ngày.

Garmex không có doanh thu từ bán hàng hoá, thành phẩm trong nửa năm qua, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận 1,8 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh thu còn đến từ dược phẩm, thuốc, dụng cụ y tế và kinh doanh nhà hàng tiệc cưới đều không phải mảng cốt lõi trước đây của công ty.

Đến ngày 30/6/2026, lỗ lũy kế của GMC tiếp tục tăng lên khoảng 154,4 tỷ đồng. Điều này khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống còn khoảng 315,7 tỷ đồng.﻿

Trong giai đoạn “rực rỡ” nhất từ năm 2017 - năm 2021, Garmex Sài Gòn có tới 4.000 nhân viên, người lao động.

Được biết, Garmex Sài Gòn được được thành lập vào năm 1976. Đến năm 2004, Garmex Sài Gòn được cổ phần hóa, niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán GMC năm 2006.

Với 5 nhà máy có tổng diện tích hơn 10 ha với tổng số dây chuyền sản xuất là 70 chuyền, đây là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc có thị phần lớn, làm việc với nhiều thương hiệu quốc tế. Có thời điểm, doanh nghiệp này có hơn 4.000 công nhân làm việc, hiện chỉ còn 27 nhân viên tính đến 30/6/2026.

Sự suy giảm của Garmex Sài Gòn có nguyên nhân đến việc đứt gãy nguồn đơn hàng từ Gilimex – đối tác gia công từng đóng vai trò quan trọng và hiện vướng tranh chấp kéo dài với Amazon.

Sau đó, Gilimex theo đuổi vụ kiện đòi bồi thường 840 triệu USD đối với Amazon, đến tháng 7/2026, Tòa án Liên bang Mỹ đã bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện sau khi phát hiện doanh nghiệp này nộp các tài liệu giả mạo.



Còn Garmex Sài Gòn, từ tháng 5/2023, công ty này đã phải dừng hoạt động sản xuất may mặc và chuyển hướng tìm kiếm nguồn thu mới, trong đó hoạt động cho thuê sân pickleball đang trở thành mảng chủ yếu.﻿