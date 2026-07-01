Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 24/7: Đạm Hà Bắc báo lãi 6 tháng tăng hơn 1.700% vượt 1.000 tỷ đồng, VIMID tăng trưởng 3 chữ số

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Đạm Hà Bắc (DHB): báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 779 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.754% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ cú bứt phá này, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của Đạm Hà Bắc chính thức vượt mốc ngàn tỷ, đạt 1.063 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 1.745%.

VIMID (VVS): Ghi nhận quý kinh doanh thăng hoa trong lĩnh vực phân phối ô tô với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 307 tỷ đồng, tăng 347%. Tính chung nửa đầu năm 2026, VIMID mang về 516 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng bùng nổ 407%.

Sabeco (SAB): Khẳng định quy mô đầu ngành F&B với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.537 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ quý 1 khởi sắc, lũy kế 6 tháng đầu năm Sabeco vẫn đạt 3.085 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 19%.

Dragon Capital (DCV): Mảng quản lý quỹ ghi nhận kết quả rất tích cực khi lãi quý 2 đạt 97 tỷ đồng, tăng 291%. Lũy kế bán niên, DCV đạt 216 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 209%.

Bảo hiểm ABIC (ABI): Duy trì nhịp tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 109 tỷ đồng, tăng 33%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABI mang về 228 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 25% so với cùng kỳ.

Vitaco (VTO): Mảng logistics và vận tải dầu khí tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng khi báo lãi quý 2 đạt 63 tỷ đồng, tăng 59%. Tính chung 6 tháng đầu năm, VTO cán mốc 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 59%.

FPT Online (FOC): Ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 59 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mảng truyền thông báo lãi 98 tỷ đồng, tăng 24%.

DAP Vinachem (DDV): Gặp áp lực điều chỉnh trong quý 2 khi lợi nhuận sụt giảm 32%, xuống còn 131 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DDV đạt 287 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 17%.

CPC 1 Hà Nội (DTP) và Pharmedic (PMC): Khối y tế dược phẩm ghi nhận kết quả đi lùi trong quý 2. DTP báo lãi quý 2 đạt 63 tỷ đồng (giảm 26%), lũy kế 6 tháng đạt 127 tỷ đồng (giảm 10%). PMC ghi nhận lãi quý 2 đạt 17 tỷ đồng (giảm 40%), kéo lợi nhuận bán niên xuống 45 tỷ đồng (giảm 19%).

Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (TD6): Báo lãi trước thuế quý 2 đạt 9 tỷ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp than đạt 16 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%.

Bia Sài Gòn - Tây Đô (STD): Lội ngược dòng thành công từ mức lỗ 2 tỷ đồng của quý 2/2025 sang báo lãi nhẹ 1 tỷ đồng trong quý 2/2026. Tính chung 6 tháng, STD ghi nhận 2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (cùng kỳ lỗ 1 tỷ đồng).