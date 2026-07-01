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Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 24/7: Đạm Hà Bắc báo lãi 6 tháng tăng hơn 1.700% vượt 1.000 tỷ đồng, VIMID tăng trưởng 3 chữ số

| | Doanh nghiệp

Nhóm phân bón và phân phối ô tô ghi nhận những con số bứt phá kinh ngạc, trong khi các "ông lớn" ngành đồ uống và bảo hiểm duy trì nền tảng lợi nhuận vững chắc.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Đạm Hà Bắc (DHB): báo lãi trước thuế quý 2/2026 đạt 779 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.754% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ cú bứt phá này, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của Đạm Hà Bắc chính thức vượt mốc ngàn tỷ, đạt 1.063 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 1.745%.

VIMID (VVS): Ghi nhận quý kinh doanh thăng hoa trong lĩnh vực phân phối ô tô với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 307 tỷ đồng, tăng 347%. Tính chung nửa đầu năm 2026, VIMID mang về 516 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng bùng nổ 407%.

Sabeco (SAB): Khẳng định quy mô đầu ngành F&B với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.537 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ quý 1 khởi sắc, lũy kế 6 tháng đầu năm Sabeco vẫn đạt 3.085 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 19%.

Dragon Capital (DCV): Mảng quản lý quỹ ghi nhận kết quả rất tích cực khi lãi quý 2 đạt 97 tỷ đồng, tăng 291%. Lũy kế bán niên, DCV đạt 216 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 209%.

Bảo hiểm ABIC (ABI): Duy trì nhịp tăng trưởng ổn định với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 109 tỷ đồng, tăng 33%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABI mang về 228 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 25% so với cùng kỳ.

Vitaco (VTO): Mảng logistics và vận tải dầu khí tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng khi báo lãi quý 2 đạt 63 tỷ đồng, tăng 59%. Tính chung 6 tháng đầu năm, VTO cán mốc 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 59%.

FPT Online (FOC): Ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 59 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mảng truyền thông báo lãi 98 tỷ đồng, tăng 24%.

DAP Vinachem (DDV): Gặp áp lực điều chỉnh trong quý 2 khi lợi nhuận sụt giảm 32%, xuống còn 131 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DDV đạt 287 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 17%.

CPC 1 Hà Nội (DTP) và Pharmedic (PMC): Khối y tế dược phẩm ghi nhận kết quả đi lùi trong quý 2. DTP báo lãi quý 2 đạt 63 tỷ đồng (giảm 26%), lũy kế 6 tháng đạt 127 tỷ đồng (giảm 10%). PMC ghi nhận lãi quý 2 đạt 17 tỷ đồng (giảm 40%), kéo lợi nhuận bán niên xuống 45 tỷ đồng (giảm 19%).

Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (TD6): Báo lãi trước thuế quý 2 đạt 9 tỷ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp than đạt 16 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%.

Bia Sài Gòn - Tây Đô (STD): Lội ngược dòng thành công từ mức lỗ 2 tỷ đồng của quý 2/2025 sang báo lãi nhẹ 1 tỷ đồng trong quý 2/2026. Tính chung 6 tháng, STD ghi nhận 2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (cùng kỳ lỗ 1 tỷ đồng).

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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