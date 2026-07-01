Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi quý 2/2026 tăng gấp đôi cùng kỳ

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCoM: SAS) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2026 khi hoạt động dịch vụ tại sân bay duy trì tăng trưởng, đồng thời nguồn thu tài chính tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần trong quý đạt 774 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 99%, thuộc nhóm mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm gần đây. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 59,5% lên 63,8%.

Theo SASCO, kết quả trên đến từ việc kiểm soát chi phí hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai nhiều chương trình bán hàng nhằm gia tăng chi tiêu của hành khách tại sân bay. Ngoài ra, doanh thu tài chính đạt 114 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư góp vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.550 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 370 tỷ đồng, tăng gần 68%.

Năm 2026, SASCO đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 2% và 5% so với kết quả năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45% chỉ tiêu doanh thu và gần 55% mục tiêu lợi nhuận.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hùng Cường cho biết ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng trước những biến động của thị trường. Theo ông, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã đẩy giá nhiên liệu hàng không và giá vé máy bay tăng, ảnh hưởng đến sức mua của hành khách.

Ông Cường cho biết lượng khách quốc tế vẫn tăng nhưng mức chi tiêu bình quân trên mỗi hóa đơn lại giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng kinh doanh hàng miễn thuế đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình khi SASCO tìm kiếm đối tác mới, vì vậy doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về định hướng dài hạn, SASCO xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là thị trường chiến lược. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị nguồn nhân lực, năng lực tài chính và phương án kinh doanh để sẵn sàng tham gia đấu thầu các dịch vụ khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Song song với đó, SASCO tiếp tục đàm phán với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực bán hàng miễn thuế. Trong thời gian chờ hoàn tất quá trình hợp tác, doanh nghiệp vẫn chủ động làm việc trực tiếp với các thương hiệu để duy trì hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết SASCO hiện đang làm việc với một trong những tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp kỳ vọng sau khi hiện diện tại sân bay Long Thành sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang nhiều sân bay khác trên cả nước.

Đối với kế hoạch trên thị trường chứng khoán, ông Hạnh Nguyễn cho biết SASCO cùng hai cổ đông lớn là IPPG và ACV đã thống nhất chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HoSE. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ nâng cao tiêu chuẩn quản trị, cải thiện thanh khoản và phản ánh đầy đủ hơn giá trị của SASCO trên thị trường.