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Bước ngoặt chiến lược: Doanh nghiệp Mỹ vừa nhận 5 tấn đất hiếm từ Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Lô hàng 5 tấn kim loại đất hiếm NdPr từ SRE Việt Nam đã được giao tới Evolution Metals & Technologies Corp, chỉ vài ngày sau khi hai bên công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Bước ngoặt chiến lược: Doanh nghiệp Mỹ vừa nhận 5 tấn đất hiếm từ Việt Nam- Ảnh 1.

Hợp kim NdPr được dùng làm nam châm vĩnh cửu, Ảnh ASM-AU

Thông tin nêu trên được Evolution Metals & Technologies Corp (EM&T), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu thiết yếu và sản xuất tiên tiến, bao gồm nam châm vĩnh cửu đất hiếm, vật liệu pin và các công nghệ liên quan tuyên bố vào ngày 22/7/2026. Ông David Wilcox, Chủ tịch điều hành của EM&T kỳ vọng, các lô hàng sẽ tăng quy mô về khối lượng,

Còn theo ông Frank Moon, Giám đốc điều hành của EM&T, kim loại NdPr sẽ được chuyển đổi thành hợp kim và cuối là nam châm vĩnh cửu tại các cơ sở thương mại của tập đoàn tại Hàn Quốc. Quy trình từ quặng, đến hợp kim oxit, tinh chế NdPr đến thành phẩm cuối cùng đều nằm trong chuỗi cung ứng độc lập của EM&T, tuân thủ các chính sách minh bạch mới đây của Mỹ.

Trước đó, ngày 7/7/2026, EM&T thông báo đã ký hợp đồng với Senri Trading Co., Ltd. để mua số lượng lớn kim loại NdPr từ SRE Vietnam, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Nhật Bản Tokai Trading Co., Ltd, doanh nghiệp đa ngành, trong đó có lĩnh vực thương mại đất hiếm và kim loại hiếm thành lập năm 1981.

Nguồn nguyên liệu này sẽ phục vụ kế hoạch nâng sản lượng nam châm đất hiếm của EM&T lên khoảng 10.000 tấn mỗi năm trong năm nay.

SRE Vietnam đầu đầu tư vào Hà Nam (nay là Ninh Bình) từ năm 2008 trên diện tích 8 hecta tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, Ninh Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án là 238,3 tỷ đồng (9,5 triệu USD).

Tính đến tháng 1/2025, SRE đã bắt đầu nâng gấp ba công suất chế biến vật liệu trung nguồn, hướng tới mức 3.929 tấn mỗi năm.

NdPr là hỗn hợp của neodymium và praseodymium, được sử dụng làm nam châm vĩnh cửu trong động cơ ô tô điện và tuabin gió. Theo MacroMicro, từ đầu tháng 7/2026, NdPr có giá khoảng 112-113 USD/kg.

Theo Hoàng Hạnh

markettimes.vn

Từ Khóa:
đất hiếm

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