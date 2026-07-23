Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên sàn của PVN bất ngờ thay vị trí Tổng giám đốc

Hiện các sản phẩm của PNJ như kim cương, vàng miếng, vàng tài lộc, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm... đang có chính sách giãn tiến độ thanh toán với khách hàng. Cụ thể doanh nghiệp sẽ chia thành 5 đợt thanh toán, ngay khi giao vàng, PNJ sẽ trả trước 10% và chờ đến 120 ngày sau sẽ nhận đủ 100% số tiền bán sản phẩm.

Việc này khiến nhiều khách hàng có ý định bán vàng của thương hiệu này cho các "ông lớn" khác trong ngành. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu đang là thương hiệu được chú ý khi có niêm yết giá thu mua vàng của PNJ, Doji...

Bảng giá niêm yết trên website của thương hiệu vào ngày 22/7

Tuy nhiên, theo thông tin mới cập nhật vào sáng 23/7, bảng giá của Bảo Tín Minh Châu đã không còn thông tin mua vào vàng của các thương hiệu khác.

Liên hệ với số hotline của Bảo Tín Minh Châu để tìm hiểu việc doanh nghiệp có thu mua vàng của PNJ hay không, một khách hàng cho biết đã nhận được phản hồi rằng đơn vị hiện tạm dừng giao dịch đối với dòng sản phẩm này. Cụ thể, theo nội dung cuộc trao đổi, khi được hỏi về chính sách thu mua vàng PNJ, tổng đài viên trả lời: "Thời điểm này bên em đang chưa thu mua vàng của PNJ."

Khách hàng sau đó tiếp tục hỏi liệu đây chỉ là chính sách tạm thời hay doanh nghiệp đã có kế hoạch mở lại hoạt động thu mua. Đại diện tổng đài cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể.

"Gần một tuần nay thì bên em chưa thu mua vàng của PNJ. Em cũng chưa rõ sắp tới sẽ thu mua vào thời điểm nào. Bên em chưa có kế hoạch", tổng đài viên cho biết.

Theo tư vấn từ tổng đài, chính sách thu mua có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm và doanh nghiệp hiện chưa xác định thời gian nối lại việc thu mua vàng PNJ. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu giao dịch được khuyến nghị chủ động liên hệ tổng đài để cập nhật thông tin trước khi mang sản phẩm đến cửa hàng.

PNJ gần đây đã điều chỉnh chính sách thu mua lại đối với nhiều sản phẩm khác. Theo thông báo, khi khách hàng bán lại vàng miếng, vàng nhẫn trơn, vàng tài lộc, trang sức, bạc, quà tặng sưu tầm... và lựa chọn nhận tiền mặt, PNJ chỉ thanh toán trước 10% giá trị giao dịch tại thời điểm bán. 90% còn lại được chi trả theo 4 đợt trong vòng 120 ngày. Trong khi đó, khách hàng chọn đổi sang sản phẩm khác sẽ được thực hiện giao dịch ngay và có thể được hưởng thêm ưu đãi tùy từng chương trình.

Thúy Hạnh