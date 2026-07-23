Bất ngờ với "kho" 170.876 viên đá quý, đá màu của SJC có giá vốn chỉ khoảng 6.000 đồng/viên

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang theo dõi và quản lý ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý các loại, với tổng giá trị ghi sổ hơn 1 tỷ đồng. Tính theo giá trị ghi sổ bình quân, mỗi viên tương ứng khoảng 6.000 đồng.

Tuy nhiên, con số này chỉ phản ánh giá trị hạch toán của toàn bộ danh mục, không phải giá trị thị trường của từng viên đá. Danh mục cũng bao gồm nhiều chủng loại đá khác nhau, không đồng nghĩa toàn bộ là kim cương.

Thông tin về số lượng đá quý, đá màu của SJC được quan tâm trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ngày 20/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội Buôn lậu, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Năm 2025, SJC ghi nhận doanh thu thuần gần 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với năm trước và là mức thấp nhất trong 10 năm. Tuy nhiên, nhờ giá vốn và các chi phí hoạt động giảm mạnh, doanh nghiệp vẫn báo lợi nhuận sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, tăng 9%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi công bố thông tin vào năm 2014, đồng thời vượt xa kế hoạch gần 89 tỷ đồng đã trình cơ quan chủ sở hữu.

SJC là doanh nghiệp do UBND TP HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. SJC là doanh nghiệp chiếm thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước, nhiều năm liền đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng. SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, Nghị định 232 có hiệu lực từ tháng 10/2025 đã xóa bỏ cơ chê này. Các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng và doanh nghiệp.

Báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện cũng lưu ý rằng trong năm 2024, một số cán bộ và nhân viên của SJC đã bị khởi tố với các cáo buộc tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đơn vị kiểm toán, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình xét xử phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ tác động của vụ việc đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025 của SJC.