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Công ty của con gái ông Đặng Thành Tâm làm cổ đông lớn ở Kinh Bắc (KBC)

| | Doanh nghiệp

Vinatex - Tân Tạo đã mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC trong giai đoạn từ 30/6-22/7/2026, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 39,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,16%) lên 49,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,23%) và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa báo cáo đã trở thành cổ đông lớn tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC).

Theo đó, Vinatex - Tân Tạo đã mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC trong giai đoạn từ 30/6-22/7/2026, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 39,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,16%) lên 49,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,23%) và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Vinatex - Tân Tạo là doanh nghiệp do ông Đặng Thành Tâm giữ chức Tổng giám đốc. Trong khi đó, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT KBC, đồng thời là con gái ông Đặng Thành Tâm, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo.

Theo công bố mới nhất, cá nhân ông Đặng Thành Tâm đang sở hữu 52,11 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 5,5% vốn điều lệ. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh cũng nắm giữ 13,33 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,46% vốn doanh nghiệp.

Trước đó, từ ngày 11/5 đến 1/6, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm đã mua thêm 8 triệu cổ phiếu KBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,051% lên 0,891%, tương ứng 8,39 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, cơ cấu cổ đông tổ chức tại Kinh Bắc cũng ghi nhận nhiều biến động. Ngày 29/6, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX) đã bán ra 11,4 triệu cổ phiếu KBC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,98% xuống 4,77% và không còn là cổ đông lớn.

Trong khi đó, CTCP Quản lý Quỹ PVI đã nhận chuyển nhượng 3,46 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 16/6, nâng tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên 0,83%; tính cả các bên liên quan, nhóm PVI hiện nắm giữ 6,14% vốn điều lệ Kinh Bắc.﻿

Yên Chi

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