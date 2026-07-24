Hé lộ mức đầu tư tỷ USD của nhà máy chip Viettel tại Hà Nội

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội vừa có đánh giá kết quả nửa đầu năm 2026. Ban quản lý cho biết các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của Thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực về thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng vốn đầu tư thu hút đạt khoảng 588,2 triệu USD.

Đáng chú ý, Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn Viettel tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô khoảng 27 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD đã được khởi công, tạo nền tảng hình thành cụm công nghiệp bán dẫn - điện tử của Thủ đô.

Cùng với đó, Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư hai khu công nghiệp mới là Tiến Thắng và Phù Đổng, đồng thời Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tăng thêm 190 triệu USD vốn đầu tư tại Khu công nghiệp Quang Minh, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Hà Nội đối với các tập đoàn quốc tế.

﻿Con số 1,3 tỷ USD của Viettel tuy chưa bằng các khoản đầu tư khủng của Intel (1,5 tỷ USD từ năm 2010 và vừa nâng lên 4 tỷ USD vào tháng 6/2026), Samsung, Amkor Technology (1,6 tỷ USD), nhưng cao hơn con số 930 triệu USD của Hana Micron. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ USD với 241 dự án.

Tháng 1 năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất bán dẫn quy mô lớn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, khi lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Cơ sở này được định hướng thiết kế và sản xuất các dòng chip tiến trình 32 nm.

Viettel nhấn mạnh, mục tiêu đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2028 - 2030, Viettel dự kiến hoàn thiện, tối ưu hóa quy trình, cải thiện hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành. Từ đó, làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn. ﻿

Năm 2025, ﻿Viettel ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần 14% lên mức 220.400 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 56.800 tỷ (tương đương với gần 2,2 tỷ USD), tăng 4,5% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn Viettel lãi vượt mốc 50.000 tỷ đồng.