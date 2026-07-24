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Phó Tổng Giám đốc Viconship đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VSC

| | Doanh nghiệp

Ông Vũ Ngọc Lâm- Phó Tổng Giám đốc của Viconship vừa đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu VSC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Mới đây, ông Vũ Ngọc Lâm- Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông vũ Ngọc Lâm vừa đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu VSC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/7/2026 đến ngày 25/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, Phó Tổng Giám đốc của Viconship đang sở sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,027%. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức 600.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,16%.

Phó Tổng Giám đốc Viconship đăng ký mua 500.000 cổ phiếu VSC- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VSC

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VSC, trong phiên giao dịch ngày 6/7/2026 vừa qua, Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (Quỹ Leadvisors) đã bán ra 9,65 cổ phiếu VSC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch nêu trên, Quỹ Leadvisors đã giảm sở khối lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ 40 triệu cổ phiếu xuống còn 30,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,68% xuống còn 8,11% vốn tại Viconship.

Trước đó, Quỹ Leadvisors cũng đã bán ra 20 triệu cổ phiếu VSC trong phiên giao dịch ngày 3/7/2026, qua đó giảm khối lượng cổ phiếu VSC đang nắm giữ từ gần 60 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,03%) xuống còn gần 40 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,68%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Viconship ghi nhận doanh thu thuần gần 860,6 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 69,6 tỷ đồng, giảm 37,4%.

Theo giải trình của Viconship, doanh thu tăng dẫn tới chi phí bán hàng tăng; khoản thu nhập khác giảm do không phát sinh thu nhập bất thường; bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ 23,6 tỷ đồng lên gần 215,8 tỷ đồng nhằm phục vụ các hoạt đồng đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt là những nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Viconship tăng 8,9% so với đầu năm, lên mức gần 14.121,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 34,3% tổng tài sản với hơn 4.836,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn gần 3.086,5 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 7.351,8 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 2.530 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng nợ; trái phiếu chuyển đổi gần 3.363,3 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng nợ.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vsc

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