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DN liên quan siêu dự án Sông Hồng tăng vốn lên 39.450 tỷ, Hoà Phát góp 8.000 tỷ bằng một tài sản đặc biệt

| | Doanh nghiệp

DN liên quan siêu dự án Sông Hồng tăng vốn lên 39.450 tỷ, Hoà Phát góp 8.000 tỷ bằng một tài sản đặc biệt

Đáng chú ý, Hòa Phát không góp vốn bằng tiền mặt mà sử dụng cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát để hoán đổi. Giá trị cổ phần dùng để góp vốn được xác định theo mức 32.000 đồng/cổ phần.

Ngày 22/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã thông qua nghị quyết về việc tham gia mua 799,5 triệu cổ phần phát hành thêm của CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để tăng vốn điều lệ. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị phần vốn đăng ký mua lên tới 7.995 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hòa Phát không góp vốn bằng tiền mặt mà sử dụng cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát để hoán đổi. Giá trị cổ phần dùng để góp vốn được xác định theo mức 32.000 đồng/cổ phần.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát sẽ sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Đồng thời, HĐQT giao ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Phát – làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Việc góp vốn bằng cổ phần cũng khiến tỷ lệ sở hữu của Hòa Phát tại CTCP Phát triển bất động sản Hòa Phát giảm đi. Cụ thể, giá trị vốn góp giảm từ 10.598 tỷ đồng xuống còn khoảng 8.099,6 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 99,98% xuống còn 76,41%.

CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập ngày 14/11/2025, có trụ sở tại tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp hiện do ông Trần Đăng Khoa (Khoa "khàn") giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trước đợt phát hành, Tương lai Sông Hồng có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, toàn bộ do 5 cá nhân sáng lập nắm giữ. Trong đó, ông Trần Đăng Khoa sở hữu 40% vốn, bà Lê Thị Minh Châu nắm 20%, ông Phạm Anh Đức và ông Trần Hữu Trung mỗi người sở hữu 15%, còn ông Trần Hữu Pháp nắm 10%.

Theo phương án tăng vốn, sau khi hoàn tất đợt chào bán, bao gồm phần cổ phần do Hòa Phát đăng ký mua, vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng dự kiến tăng từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với hiện tại.

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Thu Phương

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