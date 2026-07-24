Green SM Express vượt Grab, be về thị phần GMV giao hàng xe hai bánh

Theo báo cáo Vietnam Two-Wheeler Express Delivery Service Market của Mordor Intelligence, Green SM Express chiếm 33,7% tổng giá trị giao dịch (GMV) trong nhóm ba nền tảng giao hàng xe hai bánh được nghiên cứu trong tháng 6/2026. Xếp sau là Grab với 33,26% và be với 33,04%.

Ngoài chỉ số về GMV, báo cáo của Mordor Intelligence còn ghi nhận Green SM Express dẫn đầu về chất lượng dịch vụ với 9,2/10 điểm, cao hơn Grab (9,1 điểm), be (8,5 điểm) và Ahamove (8,2 điểm). Đồng thời, nền tảng này cũng đạt điểm cao nhất về độ phủ mạng lưới với 61 điểm trong nhóm doanh nghiệp được đánh giá.

Theo Mordor Intelligence, các chỉ số trên phản ánh Green SM Express dẫn đầu ở hai tiêu chí gồm chất lượng dịch vụ và độ phủ mạng lưới trong số các nền tảng được khảo sát.

Trong khi đó, khảo sát của Q&Me với 1.100 người dùng dịch vụ giao hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho thấy Green SM Express là ứng dụng được lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất với tỷ lệ 52%, cao hơn Grab (41%) và be (7%).

Xét theo từng địa phương, Green SM Express là ứng dụng được lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất tại cả ba thị trường khảo sát. Tại Hà Nội, nền tảng này đạt tỷ lệ 51%, trong khi Grab đạt 38% và be đạt 11%. Tại Đà Nẵng, Green SM Express đạt 58%, Grab đạt 42%, còn be không ghi nhận người dùng lựa chọn là ứng dụng sử dụng thường xuyên nhất. Tại TP.HCM, Green SM Express đạt 50%, Grab đạt 43% và be đạt 7%. Theo Q&Me, tỷ lệ người dùng sử dụng Green SM Express trong một tháng gần nhất cũng ở mức 64% trên phạm vi toàn quốc, so với 60% của Grab và 12% của be. Tại Hà Nội, tỷ lệ này lần lượt là 62%, 54% và 14%; tại Đà Nẵng là 68%, 65% và 0%; còn tại TP.HCM là 64%, 64% và 17%.





Kết quả khảo sát cũng cho thấy 78% người từng sử dụng dịch vụ gọi xe Green SM cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn Green SM Express là ứng dụng giao hàng chính. Theo tài liệu, kết quả này phản ánh khả năng chuyển đổi người dùng từ dịch vụ gọi xe sang dịch vụ giao hàng của nền tảng.

Ở nhóm người dùng thường xuyên, Q&Me ghi nhận 71% đánh giá cao sự chuyên nghiệp, lịch sự và thái độ phục vụ của đội ngũ tài xế Green SM Express, cao hơn Grab 15 điểm phần trăm. Ngoài tiêu chí này, khảo sát còn cho thấy Green SM Express được 68% người dùng lựa chọn vì dễ tìm tài xế, nhiều tài xế và ít bị từ chối đơn; 68% đánh giá cao uy tín thương hiệu; 65% cho rằng dịch vụ giao hàng nhanh, tiết kiệm thời gian; 65% nhận xét mức giá hợp lý; 61% đánh giá ít hủy đơn, đúng hẹn; 59% cho rằng ứng dụng dễ sử dụng; 58% đánh giá giao hàng cẩn thận và theo dõi đơn hàng rõ ràng; 56% ghi nhận phạm vi phục vụ rộng; 53% lựa chọn vì khuyến mãi; 52% đánh giá cao khả năng hỗ trợ, xử lý sự cố và 43% cho rằng phù hợp với nhu cầu bán hàng, kinh doanh.

Đối với Grab, các tiêu chí được người dùng đánh giá cao gồm dễ tìm tài xế (73%), uy tín thương hiệu (66%), ít hủy đơn và đúng hẹn (65%), phạm vi phục vụ rộng (59%) và giao hàng nhanh (64%). Trong khi đó, với be, các tỷ lệ nổi bật gồm dễ tìm tài xế (76%), tài xế chuyên nghiệp, lịch sự (70%), giao hàng nhanh (68%), ứng dụng dễ dùng (68%) và mức giá hợp lý (63%).

Theo tài liệu của Mordor Intelligence và Q&Me, các kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường giao hàng bằng xe hai bánh đang được đánh giá thông qua các yếu tố như tổng giá trị giao dịch, chất lượng dịch vụ, độ phủ mạng lưới, mức độ sử dụng thường xuyên và trải nghiệm của người dùng. Hai đơn vị nghiên cứu cũng cho biết cuộc cạnh tranh trên thị trường đang dịch chuyển từ quy mô đội xe và khả năng nhận đơn sang năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Thúy Hạnh