Kết thúc phiên 24/7, cổ phiếu PNJ giảm sàn 6,96%, xuống còn 30.750 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, mã này có lúc hồi lên 32.050 đồng nhưng không giữ được mức giá này.

Thanh khoản tăng đột biến với hơn 41,32 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương hơn 1.270 tỷ đồng nếu tính theo giá đóng cửa. Đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử niêm yết của PNJ, cao gấp khoảng 8,7 lần mức bình quân 10 phiên gần nhất.

Lượng cổ phiếu được giao dịch trong một phiên tương đương hơn 8% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Khối ngoại bán ròng hơn 522 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 1,41 triệu cổ phiếu PNJ, trị giá 31,09 tỷ đồng, nhưng bán ra gần 18,77 triệu cổ phiếu, trị giá 553,38 tỷ đồng.

Tính chung, khối ngoại bán ròng hơn 17,34 triệu cổ phiếu , tương ứng khoảng 522,29 tỷ đồng . Lượng bán ròng này bằng khoảng 42% tổng khối lượng giao dịch của PNJ trong phiên.

Phần lớn số cổ phiếu được bán ra đã được dòng tiền trong nước hấp thụ. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho biết cụ thể bên mua là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước hay tự doanh công ty chứng khoán.

Việc thanh khoản lập kỷ lục nhưng PNJ vẫn đóng cửa tại giá sàn cho thấy lực cầu mới chỉ hấp thụ nguồn cung lớn, chưa đủ kéo giá hồi phục.

Mất hơn một nửa thị giá trong tháng 7

Từ vùng hơn 63.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 7, PNJ đã giảm xuống còn 30.750 đồng, tương đương mất hơn một nửa thị giá. Vốn hóa doanh nghiệp hiện còn khoảng 15.735 tỷ đồng.

Đà giảm khởi đầu sau thông tin nguyên Giám đốc P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương. Sau đó, thị trường tiếp tục lo ngại về niềm tin khách hàng và áp lực dòng tiền khi lượng sản phẩm được yêu cầu mua lại tăng mạnh.

Phiên thanh khoản kỷ lục ngày 24/7 cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện với quy mô lớn. Dù vậy, việc PNJ vẫn nằm sàn cho thấy quá trình tìm điểm cân bằng chưa kết thúc.