Dragon Capital báo lãi gấp gần 4 lần trong quý 2/2026, quản lý khối tài sản hơn 35.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2026 với tổng doanh thu hoạt động nghiệp vụ của Dragon Capital Việt Nam đạt 266 tỷ đồng, tăng 11% so với mức 239 tỷ đồng ghi nhận tại quý 2/2025.

Bên cạnh đà tăng của doanh thu dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính trong quý cũng tăng mạnh, đạt 27 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với con số 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2026 giảm 13%, xuống còn 193 tỷ đồng so với mức 222 tỷ đồng của quý 2/2025.

Nhờ doanh thu tăng trưởng và chi phí được tối ưu, Dragon Capital Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ đồng trong quý 2/2026, gấp gần 4 lần so với mức 20 tỷ đồng đạt được ở quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động nghiệp vụ của công ty đạt 553 tỷ đồng, tăng 15% so với mức 480 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt 172 tỷ đồng, tăng 210% so với con số 55 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tư vấn đầu tư chứng khoán là nguồn thu lớn nhất của DCVFM trong kỳ, với 330 tỷ đồng, chiếm 59,7% doanh thu nghiệp vụ. Doanh thu quản lý quỹ đầu tư và công ty đầu tư chứng khoán đạt 211 tỷ đồng, tương đương 38,1%. Phần còn lại gồm quản lý danh mục đầu tư 10 tỷ đồng (1,8%) và quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện gần 2 tỷ đồng (0,3%).

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Dragon Capital Việt Nam đạt 1.129 tỷ đồng, tăng gần 10% so với mốc 1.028 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 29%, từ 251 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 179 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2026. Vốn chủ sở hữu tăng 22%, từ 777 tỷ đồng lên mức 950 tỷ đồng.

Dragon Capital là doanh nghiệp đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập từ tháng 7/2023. Họ kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý doanh mục đầu tư.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng giá trị tài sản ròng các quỹ DCVFM quản lý đạt gần 35.300 tỷ đồng.