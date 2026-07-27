Một công ty đặc biệt lặng lẽ góp 34 tỷ đồng mỗi năm để trùng tu di sản Huế

Theo Báo Văn Hóa, ngày 27/7, Sở Tài chính TP. Huế cho biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế vừa báo cáo kết quả thực hiện chủ trương bổ sung kỳ quay số Chủ nhật theo Quyết định số 1198/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Chính sách này được áp dụng từ đầu năm 2022 nhằm tạo thêm nguồn thu ngân sách dành riêng cho bảo tồn di sản Huế.



Trong giai đoạn 2022-2026, doanh thu từ vé xổ số truyền thống mở thưởng ngày Chủ nhật ước đạt hơn 817 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân khoảng 9% mỗi năm.

Số tiền nộp ngân sách từ kỳ mở thưởng này ước khoảng 170 tỷ đồng, tương đương bình quân 34 tỷ đồng mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác trùng tu, bảo tồn các di tích của Cố đô Huế.



Theo Công ty Xổ số kiến thiết Huế, việc bổ sung kỳ mở thưởng đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách đặt ra trong đề án. Bên cạnh việc tạo nguồn thu, các tờ vé số Chủ nhật còn lồng ghép hình ảnh Quần thể Di tích Cố đô Huế và nhiều di tích lịch sử của địa phương, qua đó góp phần quảng bá di sản đến người dân cả nước.



Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cho biết hiệu quả kinh doanh của kỳ mở thưởng Chủ nhật chưa đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân là tỷ lệ tiêu thụ vé còn thấp, trong khi rủi ro chi trả giải thưởng ở mức cao. Ngoài ra, việc phát hành, thu hồi, tiêu hủy và phân phối vé phát sinh thêm nhiều chi phí, khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không đạt hiệu quả dù vẫn mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.