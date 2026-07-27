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Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20% ngay tuần này

| | Doanh nghiệp

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 20% ngay tuần này

Với 25 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành, Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội sẽ phải chi tương ứng khoảng 50 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã CK: BTH) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 29/7/2026.

Với tỷ lệ chi trả 20%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BTH sẽ nhận 2.000 đồng tiền mặt. Thời gian doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức là 14/8/2026.

Với 25 triệu cổ phiếu hiện đang lưu hành, Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội sẽ phải chi tương ứng khoảng 50 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. ﻿

Trong quý 2/2026, CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt 45,9 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt 50 tỷ, tăng khoảng 4,9 lần với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 85 tỷ đồng, tăng gần 389%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, cao gấp gần 3,8 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, Quý 2/2026, Công ty đã bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN của 1 căn liền kề trong khi Quý 2/2025, Công ty bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế
TNDN của 1 căn chung cư.

Do diện tích và đơn giá bán của liền kề lớn hơn chung cư và doanh thu dịch vụ (cho thuê thương mại, trông giữ xe ô tô) khi tòa nhà đi vào hoạt động ổn định tăng lên đáng kể nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2/2026 tăng khoảng 8,3 lần so với quý 2/2025.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm là do dòng tiền nhàn rỗi từ thu tiền mua bán nhà và Công ty đang khai thác gửi ngân hàng ở quý 2/2026 giảm so với quý 2/2025.

Tính đến 30/06/2026, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ và 17/25 căn liền kề.

Kết quả kinh doanh đột biến của Công ty đến từ dự án Chung cư Hoàng Thành Pearl nằm tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũ (nay là phường Từ Liêm, Hà Nội). Theo giới thiệu, dự án có diện tích 14.786 m2 với quy mô 3 block - 1 tháp 30 tầng, cung cấp 334 căn hộ với diện tích từ 79 - 112 m2. Tổng mức đầu tư là 1.107 tỷ đồng. Bắt đầu từ quý III/2024, Công ty đã bàn giao và ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc bán các sản phẩm tại dự án. ﻿

Hóa chất Đức Giang (DGC) muốn chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 80%, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 giảm 50%

Thu Phương

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