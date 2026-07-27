PC1 tiếp tục 'thay máu' dàn lãnh đạo: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và kế toán trưởng SN 1991 sau khi có nữ Chủ tịch 27 tuổi

CTCP Tập đoàn PC1 vừa hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành với việc bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới, chỉ ít ngày sau Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Ở bộ máy điều hành, HĐQT bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991) giữ chức Tổng Giám đốc. Trước khi được giao vị trí này, ông Dũng là người phụ trách Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính của PC1 và có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thanh Hương được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính. Trước đây, bà là Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ của PC1. Bà Hương sinh năm 1984, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kế toán.

Vị trí Kế toán trưởng được giao cho bà Vũ Thị Hương (sinh năm 1991), người có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Đáng chú ý, việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc sinh năm 1991 diễn ra ngay sau khi PC1 bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT ở tuổi 27, cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường của PC1 đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, ông Lê Thành Lương và bà Vũ Thị Minh Nhật. Ngay sau đại hội, HĐQT thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh làm Chủ tịch HĐQT; ông Trịnh Tiến Dũng là thành viên HĐQT; ông Lê Thành Lương và bà Vũ Thị Minh Nhật giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, bà Trịnh Khánh Linh là Phó Giám đốc Ban phụ trách Tài chính của PC1. Ba thành viên HĐQT còn lại chưa giữ vị trí điều hành tại doanh nghiệp trước khi được bầu.

Song song với việc bổ nhiệm nhân sự mới, PC1 cũng ban hành quyết định miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao. Doanh nghiệp miễn nhiệm ông Trịnh Văn Tuấn khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ và ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đặng Quốc Tưởng và ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc; cùng bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Quang Thành cũng được miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân. Trong các trường hợp trên, ngoài ông Trịnh Quang Thành, những lãnh đạo còn lại, bao gồm ông Trịnh Văn Tuấn, đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố trước đó.