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Lãnh đạo Dệt may Thành Công bị bán giải chấp cổ phiếu

| | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Thành viên HĐQT Dệt may Thành Công vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 128.400 cổ phiếu TCM vào ngày 24/7/2026.

Mới đây, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) vừa có văn bản báo cáo về kết quả thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của người nội bộ CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công, MCK: TCM).

Cụ thể, ngày 24/7/2026 vừa qua, FPTS đã thực hiện bán giải chấp 128.400 cổ phiếu TCM của ông Nguyễn Văn Nghĩa- Thành viên HĐQT Dệt may Thành Công.

Lãnh đạo Dệt may Thành Công bị bán giải chấp cổ phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TCM

Trước đó, ông Nghĩa đã đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu TCM nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 23/7/2026 đến ngày 21/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu từ hơn 11,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 6,4 triệu cổ phiếu TCM, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,7248% xuống còn 5,4745% vốn tại Dệt may Thành Công.

Trong một diễn biến khác, mới đây Dệt may Thành Công đã công bố thông tin về việc nhận được quyết định số 4473/QĐ-XPHC ngày 8/7/2026 của Thuế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Dệt may Thành Công đã có hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Với hành vi nêu trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 7,15 triệu đồng. Đồng thời phải khắc phục hậu quả bằng không được hoàn và không được chuyển khấu trừ thuế giá trị gia tăng kỳ sau với số tiền gần 1,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn đề nghị Dệt may Thành Công khai điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ số tiền hơn 22,3 tỷ đồng vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng khi có kết quả xác minh từ cơ quan hải quan, tài liệu chứng minh doanh nghiệp ngừng hoạt động, tạm ngưng kinh doanh đã hoàn tất thủ tục hoặc trạng thái đang hoạt động và có kết quả xác minh đối với các hóa đơn rủi ro.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Dệt may Thành Công chi trả.



Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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