Coteccons sắp đòi được 526 tỷ đồng tiền nợ của Tân Hoàng Minh

Ngày 25/7, Coteccons thông báo TAND TP Hà Nội đã ra quyết định công nhận thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt liên quan đến nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hợp đồng xây dựng.

Theo Chủ tịch HĐQT Coteccons Bolat Duisenov, việc đạt được thỏa thuận cho thấy những vướng mắc phức tạp vẫn có thể được tháo gỡ khi các bên lựa chọn đối thoại trên tinh thần tôn trọng và trách nhiệm.

Khoản công nợ này phát sinh từ thời điểm Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu cho một dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội.

Sau biến cố của Tân Hoàng Minh năm 2022, tập đoàn này gặp khó khăn về tài chính và biến động nhân sự cấp cao, Coteccons đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu. Động thái này từng khiến doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong một số kỳ.

Tại thời điểm 31/3, Coteccons ghi nhận gần 1.500 tỷ đồng nợ xấu, trong đó khoản phải thu từ Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt chiếm khoảng 526 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nếu thu hồi được khoản nợ, phần giá trị này sẽ được hoàn nhập và phản ánh vào báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ cổ đông hồi giữa tháng 6, ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Tổng giám đốc Coteccons, đánh giá việc Tân Hoàng Minh tái khởi động nhiều dự án là tín hiệu tích cực cho quá trình tái cơ cấu cũng như khả năng thu hồi công nợ. Theo ông, lãnh đạo hai bên đã nhiều lần làm việc trực tiếp và ghi nhận những tiến triển trong quá trình xử lý các khoản phải thu.

"Tôi tin rằng khả năng thu hồi khoản nợ là chắc chắn", ông Thiện chia sẻ với cổ đông.

Ban lãnh đạo Coteccons nhiều lần nhấn mạnh phần lớn các khoản nợ xấu hiện nay đều phát sinh từ các hợp đồng ký trước năm 2022. Theo doanh nghiệp, việc trích lập dự phòng không đồng nghĩa từ bỏ quyền thu hồi nợ mà chỉ là yêu cầu về mặt kế toán. Công ty vẫn duy trì bộ phận chuyên trách theo dõi, đàm phán và thúc đẩy các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Lãnh đạo Coteccons cho rằng việc từng bước xử lý các khoản công nợ tồn đọng không chỉ cải thiện chất lượng tài sản mà còn củng cố nền tảng tài chính, tạo dư địa cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Về kết quả kinh doanh, Coteccons ước tính doanh thu năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 30/6) vượt 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước và cao hơn kế hoạch đề ra. Lợi nhuận dự kiến tăng khoảng 50%.

Đến cuối tháng 3, giá trị backlog của doanh nghiệp đạt gần 65.500 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập, đủ đảm bảo nguồn việc cho khoảng 2-3 năm tới. Theo ban lãnh đạo, bên cạnh việc mở rộng quy mô doanh thu, Coteccons sẽ tiếp tục ưu tiên các dự án có yêu cầu kỹ thuật và độ phức tạp cao nhằm nâng cao năng lực thi công và gia tăng lợi thế cạnh tranh.