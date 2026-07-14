Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bật mí về doanh nghiệp làm Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I gần 40.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I.

Toàn cảnh dự án sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình I.

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo làm nhà đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 200,8ha tại các xã Gia Bình, Đại Lai và Đông Cứu.

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Ninh

Dự án hình thành sẽ cung cấp các sản phẩm nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật với quy mô dân số khoảng 35.637 người.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.514,9 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị mới thông minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, tạo điểm nhấn phát triển đô thị phía Nam sông Đuống gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các khu chức năng lân cận.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 với quy mô khoảng 106,8ha; giai đoạn 2 khoảng 94ha. Cả 2 giai đoạn đều đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, nhà ở hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, bãi đỗ xe và các công trình công cộng theo quy hoạch được duyệt.

Trong đó, điểm đặc biệt là sẽ hình thành các trường học ở tất cả các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bệnh viện kết hợp dưỡng lão quy mô 300 - 500 giường, các trạm y tế… hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu đô thị mới.

Theo quyết định, dự án không nằm trong “khu vực phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở”. Do đó, việc sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang cũng được lựa chọn là nhà đầu tư dự án Tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có tổng mức đầu tư 12.046 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản An Phú được chọn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tổng mức đầu tư 10.110 tỷ đồng). Nhà đầu tư dự kiến được thanh toán bằng quỹ đất khoảng 429,69 ha, thuộc địa bàn 3 xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đông Cứu.

Theo các dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được công khai, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bảo được thành lập vào ngày 4/9/2025, địa chỉ trụ sở tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Nguyễn Vũ Hoàng Kiên góp 7,5 tỷ đồng; Phạm Thanh Quyết góp 7,5 tỷ đồng và Nguyễn Tuấn Anh góp 1.485 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 99%).

Nguồn: Bộ Tài chính

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 21/1/2026, công ty nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Tuấn Anh, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo An Diệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
sân bay gia bình

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO TVAM: Những nhà đầu tư ở đủ lâu trên thị trường chứng khoán thì không cần học về sự khiêm tốn trong sách vở

CEO TVAM: Những nhà đầu tư ở đủ lâu trên thị trường chứng khoán thì không cần học về sự khiêm tốn trong sách vở Nổi bật

Dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp thị sát: Duyệt hợp đồng tổng thầu 'khủng' 196.000 tỷ đồng

Dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp thị sát: Duyệt hợp đồng tổng thầu 'khủng' 196.000 tỷ đồng Nổi bật

Masan Consumer liên tiếp ghi dấu trên thị trường vốn, mở rộng cánh cửa hút dòng tiền tổ chức

Masan Consumer liên tiếp ghi dấu trên thị trường vốn, mở rộng cánh cửa hút dòng tiền tổ chức

13:30 , 14/07/2026
Khởi tố 95 đối tượng bán hàng đa cấp, 88.050 người bị hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng

Khởi tố 95 đối tượng bán hàng đa cấp, 88.050 người bị hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng

11:06 , 14/07/2026
LivWell mở rộng Hệ sinh thái Sức khỏe toàn diện dành cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam

LivWell mở rộng Hệ sinh thái Sức khỏe toàn diện dành cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam

08:00 , 14/07/2026
Nhóm lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 234 tỷ đồng cho Nhà nước

Nhóm lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 234 tỷ đồng cho Nhà nước

00:13 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên