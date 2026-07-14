Khởi tố 95 đối tượng bán hàng đa cấp, 88.050 người bị hại, tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng

Trong báo cáo thường niên năm 2025 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin, trong năm 2025, UBCTQG đã phối hợp với các cơ quan công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

UBCTQG đã rà soát, thu thập thông tin, đánh giá mô hình hoạt động và chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các cơ quan công an để xem xét và xử lý theo thẩm quyền, bao gồm cả cơ quan thuộc Bộ Công an (Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05, Cục An ninh kinh tế - A04) và công an các địa phương (Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hà Nội).

UBCTQG đã phối hợp với cơ quan công an nhiều địa phương trong việc cung cấp thông tin và xác minh mô hình hoạt động kinh doanh của 41 trường hợp trên cả nước, bao gồm công an các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Nội, Tuyên Quang.

Theo thông tin phản hồi từ một số cơ quan công an địa phương, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố đối với 11 trường hợp liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp) (Điều 290 Bộ luật Hình sự) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Qua đó, tiến hành khởi tố 95 đối tượng, ghi nhận 88.050 người bị hại và tổng thiệt hại ước tính hơn 13 nghìn tỷ đồng.

UBCTQG cũng duy trì công tác phối hợp với các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của địa phương trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo nhiều kênh: (i) công văn; (ii) tại hội nghị, hội thảo; (iii) giải đáp trực tiếp (điện thoại, nhóm zalo quản lý đa cấp)...﻿

﻿Trong năm 2025, UBCTQG đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, UBCTQG đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 1,31 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2025, UBCTQG nhận được 25 kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp. Hầu hết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến tranh chấp nội bộ diễn ra trong doanh nghiệp bán hàng đa cấp, tuy nhiên có 4 phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp không phép.

UBCTQG đã có văn bản hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định, chuyển kiến nghị phản ánh về trường hợp bán hàng đa cấp không phép đến cơ quan cảnh sát điều tra để theo dõi xử lý theo thẩm quyền.﻿