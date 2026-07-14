Masan Consumer liên tiếp ghi dấu trên thị trường vốn, mở rộng cánh cửa hút dòng tiền tổ chức

Những diễn biến này cho thấy MCH đang tiến gần hơn tới nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó mở rộng khả năng thu hút dòng tiền từ các quỹ ETF, quỹ chủ động và nhà đầu tư tổ chức.

Cơ hội cao gia nhập FTSE Emerging Markets Index và VN30

Ngày 15/07/2026, HOSE sẽ chính thức công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số VN30 cho kỳ quý III/2026. Ngày danh mục mới có hiệu lực là ngày 03/08/2026. Trên cơ sở dữ liệu ngày 24/06/2026, Chứng khoán BIDV (BSC) đã đưa ra dự báo MCH có thể được thêm mới do thỏa mãn các tiêu chí của VN30 và có giá trị vốn hóa nằm trong top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán Vietcap (VCI) cũng đưa ra đánh giá MCH có xác suất cao được bổ sung vào FTSE Emerging Markets Index nếu các điều kiện hiện tại tiếp tục được duy trì tới ngày chốt dữ liệu cuối tháng 6.

Theo VCI, MCH đã vượt khá xa các yêu cầu về vốn hóa thị trường, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) cũng như room dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Tiêu chí còn lại cần theo dõi là thanh khoản và công ty chứng khoán này cho rằng cổ phiếu đang đi đúng lộ trình để vượt qua bài kiểm tra về giao dịch. FTSE Russell dự kiến công bố danh sách cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện vào ngày 21/8.

Nếu được bổ sung vào FTSE Emerging Markets Index, MCH sẽ có cơ hội tiếp cận dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE cũng như nhiều quỹ chủ động sử dụng FTSE làm chỉ số tham chiếu.

Trong trường hợp gia nhập VN30, cổ phiếu cũng sẽ xuất hiện trong rổ chỉ số nền tảng của thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó trở thành đối tượng đầu tư của hàng loạt quỹ ETF nội địa, quỹ chỉ số và các tổ chức đầu tư có chiến lược phân bổ tài sản theo VN30.

Theo ước tính của BSC, nếu MCH gia nhập VN30 có thể kéo theo nhu cầu mua hơn 3 triệu cổ phiếu MCH từ các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VN30, với giá trị tương ứng gần 387 tỷ đồng. Với tỷ trọng dự kiến khoảng 4,08% trong rổ chỉ số, MCH được đánh giá là một trong những cổ phiếu có quy mô bổ sung vốn lớn nhất trong kỳ cơ cấu lần này. BSC lưu ý giá trị tính toán có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Trước đó, từ ngày 30/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng đã bổ sung MCH vào danh mục chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Việc được dự đoán gia nhập VN30 và bổ sung vào FTSE Emerging Markets Index, cùng với lọt vào danh mục chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ phản ánh quá trình hoàn thiện của MCH trên phương diện thị trường vốn, khi cổ phiếu ngày càng đáp ứng tốt hơn các tiêu chí mà các chỉ số lớn và nhà đầu tư tổ chức quan tâm.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn thụ động, việc đáp ứng các tiêu chí về thanh khoản, vốn hóa, free-float và giao dịch ký quỹ cũng giúp cổ phiếu thuận lợi hơn trong quá trình được các nhà đầu tư tổ chức lựa chọn.

Nền tảng kinh doanh tốt là yếu tố hỗ trợ

Những đánh giá tích cực về MCH không chỉ đến từ quy mô vốn hóa mà còn được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh và chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và bám sát mục tiêu tăng trưởng 11-15% của cả năm.

Ở cấp độ chiến lược, Masan Consumer đang triển khai đồng thời nhiều động lực tăng trưởng.

Đầu tiên là mô hình Retail Supreme, được mở rộng trên nhiều ngành hàng nhằm nâng cao hiệu quả phân phối và gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Doanh nghiệp dự kiến mô hình này sẽ đóng góp khoảng 30-40% tăng trưởng doanh thu trong năm 2026.

Song song với đó là chiến lược cao cấp hóa, tập trung vào các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU hay Omachi nhằm gia tăng giá trị trên mỗi sản phẩm thay vì chỉ chạy theo sản lượng.

Đối với ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC), nhãn hiệu Chanté tiếp tục gia tăng mức độ thâm nhập và Homey dần mở rộng quy mô sau giai đoạn ra mắt.

Trong khi đó, chiến lược Go Global vẫn được duy trì với mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối chính thức tại nhiều quốc gia có tỷ trọng kênh truyền thống cao, dù thị trường nội địa vẫn được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu trong thập kỷ tới.

Song hành với chiến lược kinh doanh, Masan Consumer gần đây cũng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm phục vụ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Việc liên tục thiết lập các vị trí trọng yếu tại thượng tầng từ đầu năm đến nay cho thấy một định hướng nhất quán, bài bản của Masan Consumer trong việc chủ động xây dựng nguồn nhân lực quản lý dài hạn và nâng cao năng lực quản trị cho tương lai.

Việc được dự báo gia nhập VN30 và có khả năng góp mặt trong FTSE Emerging Markets Index cho thấy cổ phiếu đang từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quan trọng của thị trường vốn hiện đại, từ quy mô, thanh khoản đến khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Sự kết hợp giữa nền tảng quản trị vững vàng, kết quả kinh doanh ổn định và việc đáp ứng các tiêu chí của những bộ chỉ số quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy cộng hưởng, mở rộng tối đa khả năng thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư lớn cho MCH trong thời gian tới.