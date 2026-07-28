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Công ty từ 1.000 lao động nữ không có phòng vắt sữa có thể bị phạt 20 triệu đồng

| | Doanh nghiệp

Công ty từ 1.000 lao động nữ không có phòng vắt sữa có thể bị phạt 20 triệu đồng

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 10/9, trong đó bổ sung mức xử phạt đối với doanh nghiệp không bảo đảm một số quyền lợi dành cho lao động nữ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Điều 26 của Nghị định, người sử dụng lao động không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc khi sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng với trường hợp bố trí lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa. Đối với người làm việc tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hoặc hải đảo, thời điểm áp dụng là từ tháng thứ 6 của thai kỳ.

Doanh nghiệp sử dụng lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa khi chưa được người lao động đồng ý cũng có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chịu mức phạt tương tự nếu không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh hoặc không cho người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Việc xử lý kỷ luật lao động đối với người đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt.

Nghị định số 283 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lao động

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