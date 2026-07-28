Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM: Bán tháo kim cương, khách hàng sẽ chịu thiệt

"30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương, vàng, đá quý đã đóng cửa là con số chúng tôi khảo sát mấy ngày trước. Đến hôm nay thì số lượng đã hơn rồi".

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA) với phóng viên, chiều ngày 27/7.

Về lý do các doanh nghiệp thuộc SJA liên tiếp đóng cửa thời gian qua, ông nêu 3 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, một số doanh nghiệp có liên quan tới đường dây buôn lậu kim cương đang bị cơ quan công an điều tra.

Thứ hai, một số doanh nghiệp chịu áp lực lớn khi khách hàng đi bán kim cương quá nhiều, dẫn đến không đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động.

Thứ ba, thị trường kinh doanh kim cương, vàng, trang sức đang trong giai đoạn ế ẩm nên doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đóng cửa chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong hàng nghìn doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn TP.HCM. Hiện, thị trường đang "chậm" nhưng có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP.HCM. (Ảnh: SJA)

Liên quan đến kiểm định, ông Dưng cho biết: "Việt Nam có các quy định rõ cho vàng miếng, vàng trang sức và vàng mỹ nghệ. Tuy nhiên, đá quý, đá màu và kim cương thì chưa có tiêu chuẩn rõ ràng nào được ban hành. Thị trường rất cần các tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá chất lượng kim cương".

Về các giao dịch trên thị trường trong bối cảnh biến động hiện nay, đại diện SJA thừa nhận, khách hàng sẽ chịu thiệt nếu bán sản phẩm ở các cửa hàng khác (không phải nơi mua hàng). Do đó, ông đề nghị người đang sở hữu kim cương cần bình tĩnh, không nên bán tháo. Bởi, bán tháo lúc này là người tiêu dùng chịu thiệt vì các doanh nghiệp khác có thể không mua hàng, hoặc mua lại kim cương với giá rất thấp.

"Với các cửa hàng đã đóng cửa vĩnh viễn, quyền lợi của khách hàng được bảo vệ ra sao?"

Trả lời câu hỏi trên, ông Dưng cho biết SJA không có căn cứ để can thiệp hay giải quyết những trường hợp này. Thay vào đó, theo ông, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. "Hội này mới có chức năng đưa ra các kiến nghị xử lý cho khách hàng", ông nói thêm.

Liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý thời gian qua, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (địa bàn TP.HCM và Đồng Nai) cho rằng, người dân và doanh nghiệp cần có đánh giá đầy đủ, dựa trên các thông tin chính thống, đáng tin cậy, không nên đồng nhất vụ việc của một số cá nhân, tổ chức với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn.



“Đây là lĩnh vực có đông đảo doanh nghiệp hiện đang hoạt động tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý, cấp phép và kiểm tra định kỳ của nhiều cơ quan quản lý nhà nước theo quy định”, bà nói.



Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và tránh những thiệt hại không đáng có, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 khuyến nghị: Người tiêu dùng cần bình tĩnh, cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua, bán sản phẩm; ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; lưu giữ phiếu bảo hành, chứng thư kiểm định (nếu có); tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại trước khi giao dịch; kịp thời phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường hoặc trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.



Nhằm tạo ra cơ sở kỹ thuật thống nhất trong việc mô tả và phân cấp chất lượng kim cương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14321:2025, hoàn toàn tương đương ISO 24016:2020 về Đồ trang sức và kim loại quý - Phân cấp chất lượng kim cương đã chế tác - Thuật ngữ, phân loại và phương pháp thử. Tiêu chuẩn quy định hệ thống thuật ngữ, cách phân loại và phương pháp đánh giá chất lượng đối với kim cương đã chế tác trước khi gắn lên đồ trang sức.



Theo tiêu chuẩn, đối tượng áp dụng là các viên kim cương tự nhiên đã chế tác, chưa gắn trên đồ trang sức và có khối lượng lớn hơn 0,25 carat. Trong khi đó, tiêu chuẩn không áp dụng đối với kim cương màu, kim cương tổng hợp, kim cương đã qua xử lý làm thay đổi đặc tính hoặc các loại đá ghép. Việc xác định rõ phạm vi áp dụng giúp tránh nhầm lẫn giữa các dòng sản phẩm đang ngày càng đa dạng trên thị trường hiện nay. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức giám định, doanh nghiệp kinh doanh đá quý và người tiêu dùng sử dụng chung một hệ thống đánh giá khi mô tả chất lượng kim cương.



