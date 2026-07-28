Cổ phiếu công ty xe tải bứt phá 30% trong 2 tuần, quý 2 báo lãi gấp 4 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026, CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID, mã CK: VVS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.256 tỷ đồng, tăng 104,8% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 99,6%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 353 tỷ đồng, tăng 188,9%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 5,9% lên 8,3%.



Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 308 tỷ đồng, gấp 4,45 lần cùng kỳ (tăng 345%), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, tăng 342,3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 7.007 tỷ đồng, tăng 118%. Lợi nhuận gộp đạt 583 tỷ đồng, tăng 208,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng 407%; lợi nhuận sau thuế đạt 411 tỷ đồng, tăng 405%.



So với kế hoạch năm 2026 gồm 9.500 tỷ đồng doanh thu và 460 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, VIMID đã hoàn thành khoảng 74% mục tiêu doanh thu và vượt khoảng 112% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa đầu năm.



Động lực chính vẫn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, song mảng tài chính cũng đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt 197 tỷ đồng, tăng 196% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 52,6%, lên 102 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 37 tỷ đồng, tăng 153,1%.



Tại ngày 30/6, tổng tài sản đạt 9.959 tỷ đồng, tăng 94,7% so với cuối năm 2025 và cao hơn 153,9% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn mức tăng tập trung ở vốn lưu động, đặc biệt là các khoản phải thu và hàng tồn kho.



Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 6.709 tỷ đồng, tăng 60,1% so với đầu năm và chiếm tới 67,4% tổng tài sản. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác lên tới 6.250 tỷ đồng, vượt xa khoản phải thu khách hàng 433 tỷ đồng. Khoản mục này tăng 61,4% so với cuối năm 2025 và tăng 180,9% so với cùng kỳ năm trước.



Hàng tồn kho cũng tăng mạnh lên 2.581 tỷ đồng, cao hơn 232,8% so với cuối năm 2025 và tăng 119,7% so với cùng kỳ. Phần lớn tồn kho là hàng hóa, trong khi doanh nghiệp chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.



Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý II đạt 8.894 tỷ đồng, tăng 99,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, phải trả người bán ngắn hạn đạt 7.446 tỷ đồng, tăng 127,8%, chiếm 83,7% tổng nợ phải trả và lớn gấp hơn 10 lần dư nợ vay 705 tỷ đồng.

Vimid được thành lập năm 2010, hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe tải hạng trung, hạng nặng, sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng. Đáng chú ý, Vimid là đại lý ủy quyền chính thức phân phối các sản phẩm của tập đoàn Sinotruk (hãng xe tải nặng Trung Quốc) tại thị trường Việt Nam.



Trong tháng 7, VIMID và SINOTRUK đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại Hội nghị Đối tác Năng lượng mới SINOTRUK do Tập đoàn Công nghiệp nặng Sơn Đông (SDHi) – công ty mẹ của SINOTRUK – tổ chức. Hai bên sẽ hợp tác phát triển sản phẩm, xe tải năng lượng mới, giải pháp vận tải xanh, dịch vụ hậu mãi và các ứng dụng phù hợp với thị trường Việt Nam.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VVS ghi nhận mức giá 101.700 đồng/cp, tăng gần 30% sau 2 tuần. Vốn hoá thị trường đạt 4.300 tỷ đồng.