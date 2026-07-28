Tiềm lực Tập đoàn Đại Dũng: Từ xưởng cơ khí nhỏ kiến tạo loạt công trình đẳng cấp, đưa tên tuổi doanh nghiệp Việt ra thế giới

Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng cùng cháu gái gia nhập HĐQT PC1

ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CTCP Tập đoàn PC1 diễn ra ngày 24/7 đã bầu ra bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT đã thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Trong số đó, hai cái tên gây chú ý là bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng, lần lượt là con gái và em trai của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn.

Theo giới thiệu, ông Trịnh Tiến Dũng sinh năm 1969, trình độ Cử nhân Cảnh sát nhân dân Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II).

Ông Trịnh Tiến Dũng (ngoài cùng bên trái) là 1 trong 4 người được bầu bổ sung vào HĐQT PC1. Ảnh: PC1

Ông Trịnh Tiến Dũng chính là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương Mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng hay Đại Dũng Corp), một doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực kết cấu thép, cơ khí chế tạo và xây dựng hạ tầng.

Trước khi hoạt động kinh doanh, ít ai biết, ông Trịnh Tiến Dũng từng là cán bộ tại Trường Thanh thiếu niên Xuân An, Đồng Nai.

Trong những năm đầu thập niên 1990, trong bối cảnh ngành cơ khí trong nước còn manh mún, công nghệ lạc hậu, ông từ bỏ công việc nhà nước để bắt tay gây dựng Xưởng Cơ khí tại phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ), TP.HCM.

Đầu những năm 2000, Công ty TNHH Cơ khí XDTM Đại Dũng được thành lập tại KCN Lê Minh Xuân, TP.HCM. Có thể coi đây chính là tiền thân là Tập đoàn Đại Dũng ngày nay.

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2015, Tập đoàn Đại Dũng liên tiếp thành lập nhiều đơn vị thành viên tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể CTCP Kết cấu Thép Đại Dũng miền Trung thành lập năm 2007 tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; CTCP Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng II thành lập năm 2008; CTCP Cơ điện Đại Dũng ra đời năm 2009; CTCP Cơ khí Đại Dũng III ra đời năm 2015.

Từ năm 2023 đến nay, ông Trịnh Tiến Dũng tiếp tục thành lập CTCP Cơ khí Chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa và CTCP Cơ khí Chế tạo Đại Dũng Vũng Tàu tại KCN Đông Xuyên, TP.HCM.

Trong số các pháp nhân kể trên, vị doanh nhân sinh năm 1969 đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Cơ khí Công nghệ cao Đại Dũng II, CTCP Cơ khí Đại Dũng III và CTCP Kết cấu Thép Đại Dũng miền Trung.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực cơ khí-chế tạo, hệ sinh thái liên quan đến ông Trịnh Tiến Dũng còn mở rộng sang bất động sản. Trong đó, CTCP Thương mại Bất động sản Vĩnh Lộc, thành lập tháng 1/2019 với vốn điều lệ ban đầu 20,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Nam Phát Long góp 17,5% vốn, ông Trịnh Tiến Dũng góp 65% và bà Nguyễn Thị Hồng Liên 17,5%. Ông Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Chỉ sau khoảng 5 tháng thành lập, đến tháng 6/2019, Bất động sản Vĩnh Lộc tăng vốn điều lệ từ 20,5 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương đương gần 15 lần.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Bất động sản Trường Phát Lộc được thành lập tháng 9/2018 tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Vĩnh Phát. Ban đầu công ty có vốn điều lệ 40,8 tỷ đồng do ông Trịnh Tiến Dũng góp 60% vốn, bà Nguyễn Thị Hồng Liên sở hữu 40%; ông Dũng giữ chức Tổng Giám đốc.

Đến tháng 1/2019, Công ty TNHH Nam Phát Long trở thành cổ đông mới, qua đó bà Nguyễn Thị Hồng Liên giảm xuống còn sở hữu 20%. Lúc này, doanh nghiệp đã có tên là CTCP Bất động sản Trường Phát Lộc.

Đến tháng 3/2021, Bất động sản Trường Phát Lộc tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 40 tỷ đồng lên 670 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 16 lần.

Kiến trúc sư trưởng của loạt công trình tầm cỡ

Với hơn 20 năm phát triển và mở rộng quy mô, đến nay Đại Dũng Corp sở hữu 6 nhà máy 120 ha, công suất hơn 500.000 tấn/năm và mục tiêu đạt hơn 800.000 tấn vào năm 2030. Cụ thể, Nhà máy An Hạ (Khu công nghiệp An Hạ, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM quy mô 20 ha với 4 phân xưởng); nhà máy Long An (nay thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh quy mô 12 ha với 7 phân xưởng sản lượng 54.000 tấn/năm); nhà máy Bình Chánh (tại KCN An Hạ, TP.HCM quy mô 6ha, sản lượng 18.000 tấn/năm); Nhà máy miền Trung (tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất quy mô 20 ha với 7 phân xưởng, sản lượng: 72.000 tấn/năm); nhà máy Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, công suất giai đoạn 1 và 2 đạt 100.000 tấn/năm); Nhà máy Vũng Tàu (tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP.HCM).

Từ một xưởng nhỏ chỉ 20 công nhân, đến nay số lượng nhân sự của Tập đoàn Đại Dũng cán mốc 6.000 người, trong đó có gần 1.000 kỹ sư. Về quy mô vốn, tính đến tháng 6/2026, Tập đoàn này tăng vốn điều lệ từ mức 1.998,9 tỷ đồng lên mức 2.238,8 tỷ đồng.

Tên tuổi của Tập đoàn Đại Dũng không chỉ được khẳng định trong nước mà con vươn ra quốc tế với loạt dự án tầm cỡ. Trong số đó phải kể tới dự án Sân vận động Lusail (Qatar) – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022.

Nếu như những nhà thầu khác chỉ tham gia một phần công đoạn, Đại Dũng lại đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng. Trong vòng một năm, Đại Dũng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974) – công trình dạng module không mối hàn, với sai số kỹ thuật ở mức 2mm.

Trên website, Tập đoàn này còn giới thiệu tham gia nhiều công trình khác ở nước ngoài như dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ (nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter) của Mỹ tại Indonesia, dự án tòa nhà Power House Parramatta - biểu tượng mới của nước Úc...

Mới nhất, ngày 22/7, Tập đoàn Đại Dũng công bố ký kết hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ. Theo đó, tập đoàn này sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp cho các dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) và Nhà máy điện khí tại Hoa Kỳ. Đây là nhóm công trình đòi hỏi khắt khe nhất về độ chính xác, an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Còn tại thị trường trong nước, không thể không kể tới mái vòm thép lớn nhất hành tinh nặng tới 24.000 tấn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) do Đại Dũng làm kiến trúc sư trưởng. Trung tâm triển lãm này có quy mô hơn 90 ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000 m2 – nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: Đại Dũng Corp

Không chỉ gây choáng ngợp về quy mô, đây còn là công trình do chính người Việt Nam thiết kế, do người Việt Nam sản xuất và do người Việt Nam thi công thần tốc. Dự án được khởi công ngày 30/8/2024, dự kiến thi công trong 2 năm, sau đó được rút xuống còn 1,5 năm nhưng thực tế đã hoàn thành chỉ trong 10 tháng.

Tiếp nối thành công, Đại Dũng tham gia thi công kết cầu thép cho sân vận động Hùng Vương có hệ mái vòm vượt nhịp hơn 350m. Đây là một trong những hệ mái có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay với tổng khối lượng kết cấu thép khoảng 40.000 tấn, được lắp dựng ở cao độ khoảng 120m.

Với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Hùng Vương được xây dựng tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục mới về sức chứa cũng như độ hiện đại trong lịch sử phát triển sân vận động toàn cầu.

Được biết, phần kết cấu thép của Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc cũng do Đại Dũng chịu trách nhiệm.

Trước đó, tập đoàn này cũng góp mặt tại các dự án quy mô khác như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài, Sân bay Vinh, Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp Gang – Thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Niken, Nhà máy CN Pepsi, Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt...



