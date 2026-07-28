Tin vui cho Hòa Phát và một 'người bạn' thép

Ngày 27/7/2026, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1903/QĐ-BCT, chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc (mã vụ việc AD24).

Các sản phẩm thuộc phạm vi điều tra được phân loại theo các mã HS 7227.20.00, 7228.20.11, 7228.20.19 và 7229.20.00. Thời kỳ điều tra hành vi bán phá giá được xác định từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, trong khi giai đoạn đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất trong nước kéo dài từ ngày 1/7/2022 đến 30/6/2026.

Việc khởi xướng được thực hiện sau quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị điều tra theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại. Hồ sơ do Công ty TNHH MTV Thép dự ứng lực Hòa Phát và CTCP Thép dự ứng lực Việt Nhật - hai doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước - gửi tới Bộ Công Thương.

Theo nội dung hồ sơ, các doanh nghiệp cho rằng sản phẩm thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc đang được xuất khẩu vào Việt Nam với giá thấp bất thường, gây sức ép cạnh tranh và làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các nhà sản xuất nội địa. Bên yêu cầu cũng đưa ra biên độ bán phá giá sơ bộ ước tính ở mức 23,06% .

Sau khi mở cuộc điều tra, cơ quan điều tra sẽ phát hành bản câu hỏi lựa chọn mẫu tới các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài có liên quan cũng như cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Việt Nam để thu thập thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Bộ Công Thương lưu ý các doanh nghiệp nước ngoài không cung cấp thông tin hoặc không phản hồi đúng thời hạn có thể bị coi là không hợp tác trong quá trình điều tra và cơ quan điều tra sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn có để đưa ra kết luận.

Trong trường hợp kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá tiếp tục gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương có thể xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời trước khi kết thúc vụ việc nhằm hạn chế thiệt hại phát sinh.