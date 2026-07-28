FPT 'chê' đối thủ: Ông lớn Ấn Độ chuyển đổi chậm, còn doanh nghiệp nhỏ thiếu nhiều năng lực

Theo báo cáo của Chứng khoán MB, trong buổi chia sẻ về chiến lược AI vào tháng 6/2026, FPT đã phác họa cách doanh nghiệp nhìn nhận cuộc cạnh tranh mới của ngành dịch vụ công nghệ thông tin, đồng thời chỉ ra những lợi thế giúp tập đoàn tự tin trước làn sóng AI.

AI giúp FPT thu hẹp khoảng cách với các "ông lớn" Ấn Độ

Theo FPT, các tập đoàn dịch vụ CNTT hàng đầu của Ấn Độ sở hữu quy mô lớn nhưng cũng phải đối mặt với bộ máy cồng kềnh và cấu trúc chi phí phức tạp, khiến quá trình chuyển đổi sang mô hình AI diễn ra chậm hơn.

Ngược lại, FPT cho rằng doanh nghiệp có lợi thế nhờ mô hình vận hành linh hoạt, cho phép thích ứng nhanh với những thay đổi của công nghệ.

Một điểm đáng chú ý là AI không chỉ giúp tăng năng suất mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tích lũy kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư. Theo FPT, AI có thể hỗ trợ đọc, phân tích và chuyển đổi các hệ thống CNTT cũ (legacy system), bao gồm cả những nền tảng sử dụng ngôn ngữ lập trình COBOL – loại ngôn ngữ đã tồn tại hàng chục năm và hiện rất khan hiếm chuyên gia.

Doanh nghiệp cũng đánh giá Nhật Bản sẽ tiếp tục là thị trường trọng điểm. Sau hơn 20 năm hiện diện, FPT đã xây dựng được mạng lưới khách hàng và đối tác rộng lớn. Trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt kỹ sư CNTT do già hóa dân số nhưng vẫn phải hiện đại hóa hàng loạt hệ thống cũ, FPT cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ AI và chuyển đổi số.

Lợi thế trước các doanh nghiệp nhỏ nằm ở năng lực triển khai quy mô lớn

Ở chiều ngược lại, FPT nhìn nhận các doanh nghiệp công nghệ quy mô nhỏ có ưu thế về tốc độ, chi phí và khả năng tập trung vào từng lĩnh vực chuyên biệt.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, nhóm này thường gặp hạn chế về năng lực bảo mật, quản trị dữ liệu, khả năng triển khai dự án đa quốc gia, vận hành liên tục 24/7 cũng như quy mô nhân sự để đáp ứng các hợp đồng dài hạn từ các tập đoàn lớn.

FPT cho biết đang xây dựng hệ sinh thái AI tương đối toàn diện, bao gồm hạ tầng AI tại Việt Nam và Nhật Bản, bộ công cụ FleziPT với các sản phẩm như CodeVista, AgentVista, TestVista cùng nhiều giải pháp AI chuyên biệt cho các lĩnh vực ô tô, ngân hàng, bảo hiểm, y tế và bán lẻ.

Theo doanh nghiệp, các giải pháp này đã được triển khai thực tế và trở thành nền tảng để mở rộng hoạt động trong giai đoạn AI bùng nổ.

Cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

Dù tự tin về vị thế của mình, FPT cũng thừa nhận cuộc đua AI sẽ không dễ dàng.

Các tập đoàn công nghệ lớn vẫn sở hữu lợi thế vượt trội về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), trong khi các doanh nghiệp nhỏ ngày càng linh hoạt và liên tục rút ngắn khoảng cách.

Theo FPT, yếu tố quyết định trong giai đoạn tới sẽ không chỉ là quy mô hay nguồn lực, mà là tốc độ chuyển đổi . Doanh nghiệp cho rằng khả năng thích ứng nhanh với AI sẽ là chìa khóa để duy trì năng lực cạnh tranh trong chu kỳ phát triển mới của ngành CNTT.