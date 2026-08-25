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Đơn vị quản lý Khu đô thị Louis thông tin gì về vụ bảo vệ đánh shipper

| | Doanh nghiệp

Trong thông báo gửi cư dân Khu đô thị Louis City Hoàng Mai liên quan vụ nam shipper bị bảo vệ đánh, đại diện đơn vị quản lý vận hành khu đô thị nhận lỗi về việc quản lý, đào tạo nhân sự chưa sát sao. Đồng thời, đơn vị cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, tổ chức họp giữa các bên để chấn chỉnh, xử lý nhân sự không bảo đảm yêu cầu và xem xét, khi cần thiết, thay thế đơn vị an ninh khác.

Khu vực nam shipper bị nhân viên bảo vệ đánh.

Liên quan vụ việc nhân viên bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đánh nam shipper xảy ra sáng 25/8, đại diện đơn vị điều hành quản lý vận hành khu đô thị đã gửi thông báo về sự việc tới các cư dân.

Theo thông báo, nam shipper đi vào cổng 1, là cổng dành cho ô tô, và xảy ra va chạm với nhân viên an ninh.

“Việc nhân sự an ninh làm như vậy là không đúng theo quy trình xử lý”, thông báo nêu.

Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện đơn vị điều hành quản lý vận hành khu đô thị đã có mặt cùng công ty an ninh và Công an phường Hoàng Mai để đưa nhân viên này về trụ sở làm việc.

Đơn vị quản lý cũng nhận lỗi về việc quản lý, đào tạo nhân sự chưa sát sao. Đồng thời, đơn vị cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, tổ chức họp giữa các bên để chấn chỉnh, xử lý nhân sự không bảo đảm yêu cầu và xem xét, khi cần thiết, thay thế đơn vị an ninh khác.

Nam shipper kể lại sự việc.

Trước đó, sáng 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ bị người mặc quần áo bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung.

Theo hình ảnh từ camera hành trình ô tô, người đàn ông mặc quần áo bảo vệ có hành vi đánh một tài xế xe ôm công nghệ. Khi tài xế ngã xuống đường, người này tiếp tục đá, đạp lên người nạn nhân.

Clip ghi lại sự việc. Nguồn: Lê Lý Hùng

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh P., nạn nhân trong vụ việc, cho biết khoảng 9h cùng ngày, anh vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời kể, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “sao lại thế ạ”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper cho biết dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung.

“Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Trưa cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết cơ quan Công an đã đưa nam bảo vệ về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Thanh Hà

Tiền phong

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