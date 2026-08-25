CII muốn làm tuyến đường 20.000 tỷ đồng ven biển phía Nam, đề xuất thanh toán bằng 500 ha đất

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 21/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Liên danh CII - CII PPP - IMIC về đề xuất dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện các tuyến đường cảnh quan ven biển phía Nam tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc với Liên danh CII - CII PPP - IMIC, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành đã trao đổi về quy mô, hướng tuyến, hình thức đầu tư, phương án huy động vốn cũng như quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán cho dự án.



Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thiện hệ thống đường ven biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, phương án thu hút nguồn vốn xã hội theo hình thức đối tác công - tư được đánh giá là phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, qua đó tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Nam tỉnh.

Theo phương án sơ bộ của Liên danh CII - CII PPP - IMIC, tuyến đường được nghiên cứu có tổng chiều dài khoảng 34 km, quy mô 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.



Dự án gồm hai đoạn. Đoạn đầu dài khoảng 18 km, từ điểm kết nối với đường Lý Thái Tổ đến khu vực giáp ranh phường Phước Hội và xã Sơn Mỹ. Đoạn còn lại dài khoảng 16 km, kéo dài từ khu vực giáp ranh phường Phước Hội - xã Sơn Mỹ đến Quốc lộ 55, gần ranh giới TP.HCM.



Tổng mức đầu tư sơ bộ được đề xuất khoảng 20.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư kiến nghị triển khai dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 500 ha nằm dọc các tuyến đường ven biển.



Theo tiến độ đề xuất, các thủ tục pháp lý có thể được hoàn thiện từ tháng 10/2026 đến tháng 12/2027. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2028 và thi công trong khoảng 24 tháng.



Qua rà soát, Sở Tài chính nhận định phần lớn hướng tuyến phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, khoảng 5 km tuyến đường ven biển đi qua Khu công nghiệp Sơn Mỹ hiện chưa được cập nhật trong quy hoạch tỉnh, do đó cần tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.



Một vấn đề khác được cơ quan chuyên môn lưu ý là phương án tài chính. Theo đề xuất ban đầu, khoảng 17.000 tỷ đồng, tương đương 85% tổng vốn đầu tư, dự kiến được huy động từ các khoản vay ngân hàng. Vì vậy, tỉnh đề nghị liên danh làm rõ khả năng thu xếp tín dụng, cơ cấu vốn cũng như tính khả thi của phương án tài chính.



Ngoài ra, khoảng 16,4 km trong tổng số 34 km tuyến đề xuất hiện bị trùng với hai dự án đầu tư công đang được chuẩn bị, gồm đường trục ven biển Tân Thắng - Thắng Hải và đường ven biển La Gi, qua xã Tân Hải và phường La Gi. Như vậy, phần tuyến còn lại chưa trùng với các dự án hiện hữu khoảng 17,6 km.



Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư tiếp tục rà soát kỹ quy hoạch, hướng tuyến, hình thức đầu tư, nguồn vốn và phương án sử dụng quỹ đất thanh toán. Quá trình nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch.



Lãnh đạo tỉnh cho biết UBND tỉnh dự kiến thống nhất cho phép nhà đầu tư có 4 tháng để lập đề xuất chủ trương đầu tư. Sở Tài chính sẽ tham mưu các thủ tục chấp thuận cần thiết, trong khi các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn liên danh hoàn thiện hồ sơ.



Sau khi chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của Luật PPP và Luật Đấu thầu.﻿