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Cổ phiếu Tập đoàn Lộc Trời bị hủy giao dịch sau 9 năm niêm yết

| | Doanh nghiệp

Toàn bộ 100.741.465 cổ phiếu LTG của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ hôm nay, 25-8.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị số cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch theo mệnh giá là hơn 1.007,4 tỷ đồng.

LTG bị hủy đăng ký giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán vào ngày 11-8.

Như vậy, sau khoảng 9 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên 24-7-2017, cổ phiếu LTG chính thức bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM.

Trước đó, cổ phiếu LTG bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26-6 do doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

Đến thời điểm bị hủy tư cách công ty đại chúng, LTG vẫn chưa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, cùng báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Theo Nhung Nguyễn

Sài Gòn Giải phóng

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