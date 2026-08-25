Đại gia bất động sản được giao 16.000m2 “đất sạch” để làm dự án hơn 3.000 tỷ tại trung tâm Hải Phòng

Hải Phòng giao hơn 1,6 ha đất cho TCH làm dự án gần 3.200 tỷ đồng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định giao 16.177 m² đất tại phường Lê Chân cho CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, gồm chung cư kết hợp trung tâm thương mại và dịch vụ.



Theo Quyết định 3216/QĐ-UBND ngày 12/8/2026, diện tích trên nằm tại các lô OTM2-1, N2-3 và CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 quận Lê Chân trước đây. Khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.



Trong hơn 1,6 ha đất được giao, 11.011,7 m² là đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ và 778,7 m² là đất nhà ở liền kề. Hai phần diện tích này được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.



Ngoài ra, dự án có 543,8 m² đất cây xanh và 3.842,9 m² đất giao thông, được giao không thu tiền sử dụng đất. Hoàng Huy có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt và hoàn thành trong vòng 60 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất. Sau khi hoàn thành, phần hạ tầng sử dụng chung sẽ được bàn giao cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.



Thời hạn sử dụng đất của nhà đầu tư là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.



Khu đất này thuộc dự án thường được biết đến với tên gọi 150 Tô Hiệu, nằm tại khu vực trung tâm phường Lê Chân. Công trình cao tầng được quy hoạch với 3 tầng hầm và 40 tầng nổi, phục vụ chức năng nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

Theo hồ sơ chấp thuận đầu tư, dự án có tổng vốn hơn 3.179 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 2.764 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 415 tỷ đồng.



Một bước tiến quan trọng của dự án diễn ra vào ngày 15/4/2026, khi UBND phường Lê Chân hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ dân cuối cùng. Việc bàn giao mặt bằng của hộ này giúp dự án đạt trạng thái 100% đất sạch.



Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 diễn ra ngày 24/7, lãnh đạo Hoàng Huy cho biết dự án 150 Tô Hiệu đã hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị triển khai thi công. Việc UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định giao đất sau đó đánh dấu thêm một bước hoàn thiện thủ tục đối với dự án.



Nhiều dự án cùng bước vào giai đoạn bán hàng, bàn giao



Bên cạnh 150 Tô Hiệu, TCH hiện tập trung nguồn lực cho một loạt dự án bất động sản tại Hải Phòng, nổi bật là Hoàng Huy Green River, Hoàng Huy New City II và Hoang Huy Commerce - H2.



Tại Hoàng Huy Green River, phân khu River Park đã hoàn thành hạ tầng, tiện ích cảnh quan và phần thấp tầng biệt thự. Đến thời điểm ĐHĐCĐ, doanh nghiệp cho biết phần thấp tầng đã bán khoảng 50% trên tổng số 820 sản phẩm, trong khi khu nhà ở xã hội gồm 441 căn đạt tỷ lệ bán khoảng 75%. Hai phân khu còn lại đang tiếp tục hoàn thiện để bàn giao trong năm.



TCH cũng đang thi công Rose Residence, tòa nhà còn lại trong tổ hợp Hoàng Huy Commerce. Công trình đã triển khai cơ bản phần thân, gồm 976 căn hộ và đạt tỷ lệ bán khoảng 65% tính đến cuối tháng 7.



Trong năm tài chính 2026, TCH đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch được xây dựng trên tiến độ bàn giao thực tế của các dự án, trong đó New City II và Green River được kỳ vọng trở thành những nguồn đóng góp chính cho kết quả kinh doanh năm nay.﻿