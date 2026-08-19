Vingroup dự kiến tặng căn hộ hoặc 800 triệu đồng/người cho 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hải Phòng

Theo Báo Hải Phòng, Sở Nội vụ Hải Phòng đã có tờ trình về việc phê duyệt danh sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trên địa bàn thành phố - nhận quà tặng của Tập đoàn Vingroup nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo của các địa phương, Sở Nội vụ đã tổng hợp, đối chiếu với hồ sơ quản lý và danh sách chi trả trợ cấp hằng tháng. Sở đã ban hành Công văn số 4655/SNV-NCC báo cáo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) kết quả rà soát và đề nghị hỗ trợ 36 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); thực hiện Công văn số 855/TTg-KGVX ngày 24/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của Tập đoàn Vingroup; trên cơ sở thống nhất với Tập đoàn Vingroup và Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan liên quan triển khai chương trình trao tặng nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup.

Đối tượng hỗ trợ là các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tại thời điểm triển khai Chương trình và thương binh hạng 1/4 đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật, còn sống tại thời điểm triển khai Chương trình.﻿

Tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đối tượng hỗ trợ được trao tặng 1 căn hộ chung cư thuộc các dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ kinh phí 1 tỷ đồng.

Tại thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng, mỗi đối tượng hỗ trợ được trao tặng 1 căn hộ chung cư hoặc hỗ trợ kinh phí 800 triệu đồng.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại, mỗi đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên đất sẵn có của đối tượng hoặc hỗ trợ kinh phí 700 triệu đồng.

Việc lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ bằng nhà hoặc tiền căn cứ vào nguyện vọng của người được hỗ trợ (hoặc thân nhân, người đại diện hợp pháp) và kết quả rà soát, xác nhận của địa phương, theo quy định của chương trình.

Việc xác định người được hỗ trợ thuộc địa phương nào căn cứ theo địa bàn nơi cơ quan có thẩm quyền đang quản lý hồ sơ và chi trả chế độ đối với người được trao tặng.

Riêng đối với thương binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thì mức hỗ trợ được xác định theo địa chỉ thường trú ghi trên Căn cước công dân của thương binh.

Trường hợp đối tượng nhận hỗ trợ còn sống tại thời điểm địa phương lập danh sách nhưng qua đời trước thời điểm thực hiện hỗ trợ, thân nhân sẽ được nhận khoản kinh phí hỗ trợ giá trị 100 triệu đồng/trường hợp.

Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, hoàn thành việc rà soát, xác nhận và gửi danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng về Bộ Nội vụ trước ngày 12/8/2026.

Hoàn thành việc trao tặng kinh phí cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên toàn quốc xong trước ngày 02/9/2026.

Đối với những Mẹ Việt Nam Anh hùng đăng ký nhận nhà, Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp triển khai để bàn giao vào dịp 27/7/2027.

Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho thương binh loại 1/4, hoàn thành việc rà soát, xác nhận và gửi danh sách thương binh hạng 1/4 về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2026. Công tác trao tặng nhà hoặc tiền cho thương binh 1/4 trên toàn quốc bắt đầu từ đầu năm 2027 và xong trước ngày 27/7/2027.

Trước đó, Vingroup cho biết, tập đoàn này đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi con liệt sĩ và xét nghiệm ADN liệt sĩ.﻿