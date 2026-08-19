Đại gia Nguyễn Đức Chi bất ngờ rời vị trí Chủ tịch Crystal Bay Airlines

Crystal Bay Airlines thay đổi Chủ tịch HĐQT

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/06/2026, Công ty CP Crystal Bay Airlines công bố ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1973) làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Đức Chi. Ông Bùi Tường Chi (sinh năm 1974) tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.



Crystal Bay Airlines được thành lập vào cuối năm 2025, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và đăng ký 55 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, vận tải hành khách hàng không là lĩnh vực hoạt động chính.



Tại thời điểm thành lập, Công ty CP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, nắm 94% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Đức Chi và ông Bùi Tường Chi, lần lượt sở hữu 5% và 1% vốn.



Crystal Bay Airlines cho biết công ty sẽ phát triển mô hình vận tải hàng không thương mại kết hợp các sản phẩm du lịch trọn gói, tập trung phục vụ dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1969 được biết đến là một "đại gia" kín tiếng cũng từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga như một số tỷ phú của Việt Nam hiện tại. ﻿



CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, thành lập năm 2016, do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT﻿. Công ty có vốn điều lệ hơn 2.659 tỷ đồng. Công ty được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch. ﻿

﻿Crystal Bay Airlines tuyển dụng nhiều vị trí

Cùng với việc thay đổi nhân sự cấp cao, hãng đang tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực cho nhiều bộ phận quan trọng nhằm chuẩn bị cho hoạt động khai thác. Các vị trí đang được tuyển dụng bao gồm nhân viên Ticketing (vé máy bay), pháp chế đến hạ tầng và bảo mật công nghệ thông tin.



Đối với vị trí nhân viên Ticketing, hãng yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và am hiểu hệ thống INTELYSIS – nền tảng đang được Vietjet Air sử dụng để phục vụ hoạt động bán vé và phối hợp với các hãng hàng không. Mức lương cùng phụ cấp sẽ được thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế của từng ứng viên.



Ở bộ phận pháp chế, Crystal Bay Airlines tìm kiếm ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.



Doanh nghiệp đồng thời tuyển chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật với yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Những ứng viên từng làm việc trong ngành hàng không, tài chính, thương mại điện tử hoặc chuỗi dịch vụ sẽ có lợi thế. Vị trí này đòi hỏi khả năng triển khai Change Management, CI/CD, Release Management và vận hành hệ thống Hybrid Cloud/On-premises.



Ngoài ra, hãng còn tuyển nhân viên hỗ trợ IT để duy trì hoạt động ổn định của thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời tiếp nhận, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh. Ứng viên cần có khoảng 1-2 năm kinh nghiệm trong các công việc hỗ trợ CNTT, tổng đài kỹ thuật hoặc phần cứng.



Trước đợt tuyển dụng này, Crystal Bay Airlines từng tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí trực tiếp liên quan đến hoạt động bay, đáng chú ý có tiếp viên hàng không và cơ trưởng. Việc liên tục bổ sung nhân sự cho cả khối khai thác lẫn bộ phận hỗ trợ cho thấy hãng đang từng bước hoàn thiện bộ máy trước khi triển khai kế hoạch kinh doanh hàng không.