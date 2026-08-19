Công bố 10 doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026: 4 cái tên vượt 1.000 tỷ đồng

Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách tăng hơn 21%

Theo dữ liệu VNTAX, 10 doanh nghiệp ngành vực bảo hiểm dóng góp ngân sách lớn nhất năm 2026, theo số liệu thực nộp niên độ tài chính năm 2025, đóng góp tổng cộng 8.492 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 21% so với năm 2024.

Đáng chú ý, có 4 doanh nghiệp vượt mốc 1.000 tỷ đồng, gồm Bảo Việt Holdings, PVI Holdings, Dai-ichi Life và Manulife Việt Nam. Riêng nhóm này đóng góp gần 5.900 tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng số nộp ngân sách của Top 10.

Bảo Việt Holdings tiếp tục đứng đầu với 1.841 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2025 đạt 59.700 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước, trong đó: thu hoạt động bảo hiểm đạt 44.941 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn cả năm 2025 đạt 2.922 tỷ đồng; ghi nhận sự tăng trưởng 33% so với kết quả năm trước.

Đứng thứ 2 là PVI Holdings với gần 1.500 tỷ đồng. Bảo Việt Holdings và PVI Holdings đã chiếm giữ top 1 và top 2 ngành bảo hiểm trong 3 năm liên tiếp của VNTAX.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là Dai-ichi Life và Manulife Việt Nam, lần lượt nộp 1.295 tỷ đồng và 1.276 tỷ đồng, qua đó cùng gia nhập nhóm doanh nghiệp nộp trên 1.000 tỷ đồng.

Đứng thứ 5 là Prudential với mức nộp ngân sách trong năm 2025 vượt 900 tỷ đồng, tăng trưởng liên tục trong vòng 3 năm.﻿ Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential trong năm 2025 đạt 19.577 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 48%. Tổng tài sản đạt 198.855 tỷ đồng, tăng 5%.

Biên khả năng thanh toán trên 200%, qua đó khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh trong việc thực hiện các cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Cơ cấu Top 10 cũng cho thấy sự hiện diện lớn của khối bảo hiểm nhân thọ. Ngoài hai tập đoàn holdings đứng đầu, 8 vị trí còn lại gồm 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là Dai-ichi Life, Manulife Việt Nam, Prudential, AIA Việt Nam và Cathay Life; cùng 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là PTI, PG Insurance và DBV Insurance.

Do đặc thù hoạt động, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ yếu phát sinh nghĩa vụ ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong khi doanh nghiệp phi nhân thọ chủ yếu đóng góp từ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thị trường bảo hiểm năm 2025 đạt hơn 233.000 tỷ đồng doanh thu phí﻿

Với vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của thị trường tài chính, các công ty bảo hiểm đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực có đóng góp ngân sách lớn cho nền kinh tế.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 12 tháng năm 2025 ước đạt 233.112 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2024.

Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 88.054 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 145.085 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở mảng phi nhân thọ, PVI là doanh nghiệp dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc với thị phần 16,93%, còn Bảo Việt đứng thứ hai với 12,58%.

Trong khi đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận doanh thu phí khai thác mới năm 2025 giảm 3,34%. Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, theo sau là Dai-ichi, AIA, Manulife và Prudential.

Triển vọng năm 2026

Năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm được kỳ vọng vượt 250.000 tỷ đồng

Sau giai đoạn tăng trưởng chậm, thị trường bảo hiểm được kỳ vọng lấy lại nhịp tăng trong năm 2026.

Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, khởi đầu năm 2026, ngành bảo hiểm ghi nhận nhiều con số tăng trưởng khả quan.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 05 tháng đầu năm 2026 ước đạt 95.560 tỷ đồng, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước 40.736 tỷ đồng, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2025 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 54.824 tỷ đồng, giảm 4,28% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, thị trường bảo hiểm được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ước tính tổng doanh thu phí ước đạt 250.133 tỷ đồng năm 2026, tăng 5%.

Động lực chính tiếp tục đến từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ khi doanh thu dự kiến đạt 98.371 tỷ đồng, tăng 11%, phản ánh nhu cầu bảo vệ tài sản và rủi ro ngày càng gia tăng. Trong khi đó, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%, cho thấy đà phục hồi thận trọng nhưng ổn định, đặt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng chất lượng và bền vững hơn.