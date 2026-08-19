Vinaconex trở thành cổ đông lớn tại một công ty xây dựng ở Đồng Tháp

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) vừa báo cáo việc trở thành cổ đông lớn tại CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (mã: BDT, sàn UPCoM).

Cụ thể, Vinaconex đã mua gần 7,4 triệu cổ phiếu BDT trong phiên 12/8, qua đó nâng sở hữu từ 1,92 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%) lên mức 9,32 triệu cổ phiếu, tương đương 24,15% vốn BDT.

Theo thống kê phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu BDT giao dịch thỏa thuận đúng lượng cổ phiếu trên với tổng giá trị 75,43 tỷ đồng, tương ứng mức thị giá bình quân 10.200 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu BDT đang giao dịch trên thị trường quanh mức 9.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh: VCG

Cách đây không lâu, một cổ đông lớn khác đã thoái sạch vốn tại BDT. Đó là ông Ngô Thành Nguyên báo cáo đã bán ra toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu BDT, tương đương 7,52% vốn trong phiên 24/7. Sau giao dịch, cá nhân này không còn nắm giữ cổ phiếu BDT nào.

Xây dựng Đồng Tháp hiện có vốn điều lệ 386 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Đồng Tháp nắm giữ 51% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, BDT ghi nhận doanh thu đạt 74,56 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế giảm gần 9,4%, đạt 5,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ này phải chịu khoản lợi nhuận khác âm 760 triệu đồng trng khi cùng kỳ có lãi hơn 8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BDT ghi nhận doanh thu đạt 128,75 tỷ đồng, tăng trưởng 62% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8,82 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 2,5 tỷ đồng của cùng kỳ.