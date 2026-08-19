Viconship dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, bảo đảm bằng vốn góp tại công ty con

Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC, sàn HoSE) vừa công bố về việc thông qua Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng được chào bán trong 01 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định, được bảo đảm bằng tài sản, không phải là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu trên sẽ có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến trong quý III/2026. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của chính tổ chức phát hành.

Sau đó, Viconship tiếp tục ban hành Nghị quyết số 60/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 về việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp của VSC tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Cảng Xanh (Dịch vụ Cảng Xanh) làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ trái phiếu VSCL12601. Phần vốn góp tương ứng 100% vốn điều lệ tại Dịch vụ Cảng Xanh có giá trị theo mệnh giá là 110 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, toàn bộ phần vốn góp mà VSC sẽ xác lập quyền hợp pháp trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần vốn góp phát sinh từ việc thực hiện quyền góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Dịch Vụ Cảng Xanh, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận trong quá trình tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất. sáp nhập, chuyển đổi) hoặc được xác lập quyền sở hữu hợp pháp theo bất kỳ phương thức nào khác; mọi quyền, quyền lợi và lợi ích mà công ty có, được hưởng theo hoặc đối với phần vốn góp thế chấp... cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm.

Ảnh: VSC

Trong diễn biến khác, Viconship mới đây biến động cổ đông khi Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (Quỹ Leadvisors) vừa rời ghế cổ đông lớn.

Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 15 triệu cổ phiếu VSC trong phiên 24/7 nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu từ 30,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,11%) xuống mức 15,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,1%).

Kết phiên 24/7, cổ phiếu VSC dừng ở mức 13.450 đồng/cổ phiếu. Tạm tính đây là giá giao dịch, ước tính Quỹ Leadvisors thu về hơn 200 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Công ty quản lý quỹ này liên tục thoái vốn tại Viconship trong tháng 7 này. Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 9,65 cổ phiếu VSC trong phiên 6/7 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Qua đó, tổ chức này giảm nắm giữ từ 40 triệu cổ phiếu xuống còn 30,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,68% xuống còn 8,11% vốn tại Viconship.

Trước đó, Quỹ Leadvisors cũng đã bán ra 20 triệu cổ phiếu VSC trong phiên giao dịch ngày 3/7, qua đó giảm khối lượng cổ phiếu VSC đang nắm giữ từ gần 60 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,03%) xuống còn gần 40 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,68%).

Đáng chú ý, công ty quản lý quỹ này cơ cấu danh mục chỉ vài tháng sau khi gom 60 triệu cổ phiếu VSC vào ngày 22/4/2026. Khi đó, thị giá cổ phiếu VSC dao động quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.