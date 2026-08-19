Chủ nợ từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng: Nhận nhiệm vụ mới

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp ngày 17/8, CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways Cargo) vừa thay đổi nhân sự cấp cao.

Ông Hoàng Mạnh Tân, sinh năm 1970, không còn giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Người thay thế là ông Lê Thái Sâm, sinh năm 1964, gương mặt từng tham gia điều hành và tái cấu trúc Bamboo Airways trong nhiều năm.

Động thái này cho thấy ông Sâm vẫn tiếp tục gắn bó với hệ sinh thái Bamboo Airways, dù trước đó từng bày tỏ mong muốn chuyển giao lại việc điều hành hãng hàng không cho Tập đoàn FLC.

Cụ thể, tại cuộc họp thường niên diễn ra vào tháng 11/2025, sau khi Bamboo Airways hoàn thành những giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, ông Sâm đề xuất bàn giao vai trò quản trị và điều hành hãng bay. Ngày 12/11/2025, HĐQT Bamboo Airways đã bầu ông Bùi Quang Dũng làm Chủ tịch HĐQT thay ông Sâm.

Bamboo Airways Cargo từng hai lần đổi tên

Bamboo Airways Cargo được thành lập ngày 9/12/2022, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) góp 15 tỷ đồng, nắm giữ 75% vốn. Ba cổ đông còn lại gồm ông Lê Duy Đông và bà Cao Thị Ngọc Thúy, mỗi người sở hữu 10%; ông Đặng Trần Bảo Tín nắm 5%.

Chỉ hơn ba tháng sau khi thành lập, ngày 13/3/2023, Bamboo Airways Cargo tăng vốn điều lệ gấp 15 lần, từ 20 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn không được công bố.

Tháng 10/2024, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Hàng hóa Hàng không Bình Minh, tên tiếng Anh là Sunrise Air Cargo. Đến tháng 8/2025, công ty đổi lại tên CTCP Hàng hóa Hàng không Tre Việt.

Chủ nợ lớn từng tham gia tái cấu trúc Bamboo Airways

Ông Lê Thái Sâm quê Quảng Ngãi, được giới thiệu có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại – dịch vụ, tài chính và ngân hàng.

Mối liên hệ giữa ông Sâm với FLC và Bamboo Airways bắt đầu từ giai đoạn hệ sinh thái này gặp biến động lớn sau sự cố pháp lý của nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết. Ông gia nhập HĐQT FLC vào tháng 7/2022, sau đó tham gia bộ máy quản trị Bamboo Airways từ tháng 8 cùng năm để thực hiện quá trình điều hành và tái cấu trúc.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, FLC đánh giá ông Sâm là người am hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro và thiết lập quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Ông Sâm cũng từng là chủ nợ lớn của cả FLC và Bamboo Airways. Doanh nhân này đã cho FLC vay 621 tỷ đồng. Đến tháng 5/2023, FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho ông Sâm để cấn trừ nghĩa vụ nợ.

Riêng tại Bamboo Airways, tính đến ngày 10/4/2023, tổng giá trị các khoản vay cá nhân của ông Sâm dành cho hãng hàng không đã vượt 7.727 tỷ đồng.

Gần đây, ông Lê Thái Sâm bị Thuế tỉnh Gia Lai áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với tư cách chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways. Theo cơ quan thuế, hãng hàng không này còn nợ hơn 440 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 29/7/2026.