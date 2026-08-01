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Ông lớn dầu khí Việt đón “tàu khủng” dài bằng 2 sân bóng đá, sức chở hơn 61.000 tấn

| | Doanh nghiệp

Ông lớn dầu khí Việt đón “tàu khủng” dài bằng 2 sân bóng đá, sức chở hơn 61.000 tấn

Tàu hàng rời Ultramax dài gần 200 m, trọng tải hơn 61.000 DWT vừa được một doanh nghiệp vận tải dầu khí Việt Nam tiếp nhận và đưa ngay vào khai thác tuyến Canada - Ấn Độ.

Ngày 14/8, Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics), đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), đã tiếp nhận tàu PVT Opal, qua đó tiếp tục mở rộng đội tàu vận tải biển quốc tế.

PVT Opal là tàu chở hàng rời loại Ultramax, có trọng tải 61.456 DWT, được đóng tại Nhật Bản năm 2011. Theo dữ liệu hàng hải quốc tế của con tàu mang số IMO 9589803, tàu có chiều dài gần 200 m, rộng hơn 32 m, tổng dung tích khoảng 34.795 GT. Như vậy, chiều dài PVT Opal tương đương gần 2 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Trước khi gia nhập đội tàu của PVTrans, tàu mang tên Amis Wisdom VI. Các cơ sở dữ liệu hàng hải ghi nhận đây là tàu hàng rời được đóng năm 2011 tại Shin Kasado Dockyard, Nhật Bản, với trọng tải 61.456 tấn.

Dữ liệu hành trình trước đây cũng cho thấy con tàu đã hoạt động trên nhiều tuyến quốc tế, từng ghé các cảng tại Mỹ, Canada, châu Á và nhiều khu vực khác, vận chuyển các mặt hàng hàng rời như muối, phân bón và nguyên liệu công nghiệp.

PVT Logistics nhận bàn giao tàu PVT Opal. Ảnh:PVT

Ngay sau khi được PVT Logistics tiếp nhận, PVT Opal được đưa vào khai thác với hợp đồng vận chuyển ngũ cốc từ Canada tới Ấn Độ.

Việc bổ sung PVT Opal nâng tổng số tàu hàng rời của PVTrans lên 15 chiếc. Đây cũng là phân khúc đội tàu mà doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng nhằm phục vụ thị trường vận tải quốc tế.

PVT Opal là tàu mới thứ ba được PVTrans bổ sung từ đầu năm 2026. Trước đó, doanh nghiệp đã tiếp nhận 2 tàu vận tải khí hóa lỏng LPG. Qua đó, tổng số tàu do PVTrans sở hữu và quản lý hiện đạt 68 chiếc, với tổng trọng tải gần 2,1 triệu DWT.

So với hai tàu LPG được bổ sung trước đó, PVT Opal có quy mô trọng tải lớn hơn đáng kể. Trong đó, Morning Diana và Avenir Gas đều thuộc nhóm tàu LPG sức chở khoảng 5.000 CBM, dài xấp xỉ 100 m, trong khi PVT Opal dài gần gấp đôi và có trọng tải hơn 61.000 DWT.

Việc đưa PVT Opal vào khai thác cũng tiếp tục xu hướng mở rộng hoạt động ra bên ngoài thị trường Việt Nam của PVTrans. Doanh nghiệp cho biết phát triển đội tàu có quy mô và cơ cấu phù hợp sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận các hợp đồng mới, chủ động hơn trong lựa chọn thị trường, khách hàng và nâng năng lực vận tải biển quốc tế.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PVT Logistics

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