Vợ chồng Phú Lê bị khởi tố: Lập, điều hành 3 công ty, hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng chuyển vào tài khoản cá nhân

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, sinh năm 1980), Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985), Phùng Thị Khanh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976).

Các bị can bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm của nhóm này.

Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các doanh nghiệp trên, Lã Thúy Kiều thuê gia công và kinh doanh nhiều loại hàng hóa. Dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, cơ quan điều tra xác định toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Khoản tiền này được xác định chưa được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Theo cơ quan công an, sau đó Kiều khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú cũng không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, khiến hàng hóa đã bán nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán và nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, đã giúp sức cho Lã Thúy Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu vi phạm kế toán. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án.