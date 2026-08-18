Chuỗi cà phê rang xay có tiếng đóng cửa 3 cơ sở tại Hà Nội

Cơ sở...Ka Coffee tại Nguyễn Tuân (Hà Nội) hiện đã đóng cửa. Ảnh: ...Ka Coffee.

Xác nhận với chúng tôi hôm 18/8, đại diện …Ka Coffee cho biết thương hiệu đã đóng cửa 3 cơ sở tại Hà Nội gồm các quán trên các tuyến phố Nguyên Hồng, Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Du; chỉ còn lại 2 cơ sở ở Nguyễn Tuân và khu Ngoại Giao đoàn.

Ngoài ra, thương hiệu còn duy trì 2 cơ sở ở Hải Phòng và TP HCM.

Ka Coffee là một trong những thương hiệu F&B tiên phong trong mô hình cà phê rang xay chất lượng cao tại Việt Nam.

Thương hiệu được thành lập vào năm 2020 bởi Vũ Trường Giang (sinh năm 1985). Anh bắt đầu bước vào ngành cà phê từ năm 2012 với hoạt động sản xuất. Sau đó, anh từng thử sức với việc mở một số quán cà phê nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Đến tháng 8/2020, Giang khai trương …Ka Coffee, định hướng tập trung vào dòng cà phê rang xay chất lượng cao.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, “Ka” là cách viết tắt, cách điệu từ “cafe”, trong khi dấu “...” mang ý nghĩa tượng trưng cho sự lắng nghe. Tinh thần này cũng được thể hiện trong slogan của thương hiệu: “Nơi của những ly cà phê không vội vã”.

Bên cạnh …Ka Coffee, Vũ Trường Giang còn sáng lập Đảo Matcha vào tháng 12/2024. Đây là thương hiệu chuyên về đồ uống matcha, phát triển theo mô hình nhượng quyền và hướng tới phân khúc giá dễ tiếp cận.

Nhà sáng lập từng cho biết mỗi ly matcha tại Đảo Matcha có giá khoảng 40.000 đồng nhưng vẫn sử dụng matcha Nhật Bản. Theo tính toán được ông đưa ra, các cửa hàng nhượng quyền có thể hoàn vốn sau khoảng 6-8 tháng.

Việc …Ka Coffee thu hẹp số lượng cơ sở diễn ra trong bối cảnh thị trường F&B Việt Nam đang trải qua giai đoạn cạnh tranh và thanh lọc mạnh. Thị trường hiện chứng kiến hai diễn biến song song: nhiều thương hiệu phải đóng những điểm bán hoạt động kém hiệu quả hoặc thu gọn quy mô, trong khi các chuỗi có lợi thế về tài chính, thương hiệu và năng lực vận hành vẫn tiếp tục mở rộng.

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam năm 2025 của iPOS.vn, có tới 69,38% doanh nghiệp cho biết đang chịu tác động từ việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặt năng lực quản trị và kiểm soát chi phí trước một “cuộc thử lửa” mới.

Sức ép đối với các doanh nghiệp F&B ngày càng cao khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong chi tiêu. Có 34,5% thực khách tham gia khảo sát cho biết dự kiến giảm chi tiêu cho ăn uống trong năm 2026, tăng so với mức 31,1% của năm trước.

Dù vậy, thị trường không đơn thuần chuyển sang xu hướng “thắt lưng buộc bụng”. iPOS.vn nhận định người Việt đang có xu hướng chi tiêu có chọn lọc và thực dụng hơn, nhưng vẫn sẵn sàng trả nhiều tiền cho những trải nghiệm được đánh giá là xứng đáng. Riêng ngành đồ uống đang cho thấy sự phân cực rõ nét: nhóm khách hàng chi từ 35.000 đồng trở lên chiếm 57,58%, cho thấy nhu cầu về trải nghiệm và không gian vẫn giữ vai trò đáng kể trong quyết định chi tiêu.

Theo iPOS.vn, một trong những xu hướng nổi bật của ngành đồ uống thời gian tới là mô hình cà phê đa công năng. Những không gian này hướng tới việc đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, tập trung cá nhân và giao lưu, kết nối cộng đồng của khách hàng.

Trong khi một bộ phận thương hiệu thu hẹp hệ thống, các chuỗi có thương hiệu mạnh, nguồn lực tài chính và khả năng chuẩn hóa vận hành vẫn duy trì tốc độ mở rộng. Highlands Coffee tăng số cửa hàng từ 928 điểm vào cuối tháng 9/2025 lên 1.062 cửa hàng vào cuối tháng 6/2026. Phúc Long cũng nâng quy mô từ khoảng 200 cửa hàng vào cuối năm 2025 lên 220 điểm trong nửa đầu năm 2026, trong khi Phê La đạt mốc 100 cửa hàng vào tháng 4/2026.



