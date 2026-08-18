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Bắt giám đốc sinh năm 1981 “biến” 130 tấn thịt trâu Ấn Độ thành khô bò, livestream bán trên mạng

| | Doanh nghiệp

Lê Văn Tình làm việc với cảnh sát. Ảnh: Báo CA.TPHCM

Lê Văn Tình làm việc với cảnh sát. Ảnh: Báo CA.TPHCM

Công an TP. Đồng Nai xác định doanh nghiệp do Lê Văn Tình làm Giám đốc đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh, chế biến thành khoảng 65 tấn thịt khô rồi bán ra thị trường dưới tên khô bò.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô lớn do Lê Văn Tình, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods, cầm đầu.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Lê Văn Tình, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ảnh: Báo CA.TPHCM

Theo cơ quan công an, Trần Lê Foods đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chế biến thịt bò, thịt trâu sấy khô và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số sản phẩm được sản xuất chủ yếu từ thịt trâu, sau đó đóng gói và tiêu thụ dưới tên khô bò.

Từ ngày 27/5/2025 đến khi bị phát hiện, công ty đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ, trị giá gần 17,7 tỷ đồng. Số nguyên liệu này được sử dụng để sản xuất khoảng 65 tấn thịt khô giả khô bò, bán với giá trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Ảnh: Báo CA.TPHCM

Trong đợt kiểm tra ngày 5/8, lực lượng chức năng thu giữ tại Trần Lê Foods khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm cùng gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu và phụ gia.

Kết quả giám định xác định hơn 1,6 tấn thịt khô nói trên là thịt trâu được chế biến thành sản phẩm khô bò.

Công an cũng xác định sản phẩm của Trần Lê Foods được bán cho nhiều đầu mối, trong đó có hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa do Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Sau khi nhập hàng, cơ sở này livestream và bán cho khách thông qua TikTok Shop, Shopee.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan.

Anh Khôi

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